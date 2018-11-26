﻿ Украинскую армию привели в полную боевую готовность, Mixnews.lv

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Начальник Генерального штаба Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей национальную армию в полную боевую готовность, сообщает пресс-служба военного ведомства.

В заявление указывается, что решение было принято на основании решения Совета национальной безопасности и обороны о введении режима военного положения.

Решение о военном положении было принято в ночь на 26 ноября. Однако окончательное разрешение на это должна дать Верховная рада на своем заседании в понедельник.

Экстренное заседание СНБО, на котором было принято решение о военном положении, состоялось после того, как в Керченском проливе были задержаны три корабля украинских военно-морских сил. В ФСБ объяснили, что катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» нарушили государственную границу России, не отвечали на требования пограничников, совершали опасные маневры. В результате по ним был открыт огонь, в результате чего были ранены трое украинских моряков.

Позже в ФСБ сообщили, что задержанные корабли направлены в порт Керчи.

НАТО, между тем, призывает к сдержанности и деэскалации обстановки в Азовском море. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

«НАТО внимательно следит за событиями в Азовском море и Керченском проливе, и мы находимся в контакте с украинскими властями. Мы призываем к сдержанности и деэскалации», — написала она, добавив, что альянс призывает Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.

Евросоюз также призывает Россию и Украину к сдержанности в Азовском море, передает ТАСС. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз также ожидает от России восстановление свободного прохода по Керченскому проливу. Она призвала всех «действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно деэскалировать ситуацию».

Ситуация в Азовском море резко обострилась 25 ноября. О захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира в Керченском проливе и ранении шестерых украинских военных сообщила пресс-служба ВМС Украины. В Центре общественных связей ФСБ России позднее подтвердили, что корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" задержаны, при этом применялось оружие. В ФСБ в свою очередь привели данные о трех раненых военнослужащих ВС Украины.

Источник: РБК