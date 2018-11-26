﻿ Совбез ООН проведет экстренное заседание по конфликту РФ и Украины, Mixnews.lv

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Совбез ООН проведет экстренное заседание по конфликту РФ и Украины (9)

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В мире | 26 ноября 2018 года, 09:03

Совет безопасности ООН созывает экстренное совещание относительно конфликта России и Украины в Керченском проливе. Об этом сообщила в твиттере постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

Заседание состоится в 11 по местному времени (18 часов по Риге).

В просьбой созвать экстренное совещание обратились и представители Украины, и России.

Ситуация в Азовском море резко обострилась 25 ноября. О захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира в Керченском проливе и ранении шестерых украинских военных сообщила пресс-служба ВМС Украины. В Центре общественных связей ФСБ России позднее подтвердили, что корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" задержаны, при этом применялось оружие. В ФСБ в свою очередь привели данные о трех раненых военнослужащих ВС Украины.

Комментарии 9
asd1 час назад
Украинцы зашли в закрытую зону, зная об этом.
Русские 100% давали предупредительный огонь.
Украинцам сверху дали команду продолжать двидение в закрытую зону
Русские пальнули пару раз и остановили вторжение.

Кому что тут не понятно?
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asd1 час назад
Попробуйте в конвое из трёх легковых машин без виз заехать на территорию США, например. и попробуйте проигнорировать требования остановиться. думаете, вас по головке погладят?

Америка кстати более оккупированная чем крым будет, там сначала около 100 миллионов местных истребили.. в отличие от Крыма, где провели референдум и отделились по всем законам демократии.
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Well1 час назад
Тебя, чмо, гейропа первым пошлет на бойню в качестве пушечного мяса. Не своих же будут подставлять, а тех, кто их сральники моет из гастарбайтеров.
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