﻿ Совбез ООН проведет экстренное заседание по конфликту РФ и Украины, Mixnews.lv

Совбез ООН проведет экстренное заседание по конфликту РФ и Украины (9)
Совет безопасности ООН созывает экстренное совещание относительно конфликта России и Украины в Керченском проливе. Об этом сообщила в твиттере постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.
An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn— Nikki Haley (@nikkihaley) 26 ноября 2018 г.
Заседание состоится в 11 по местному времени (18 часов по Риге).
В просьбой созвать экстренное совещание обратились и представители Украины, и России.
Ситуация в Азовском море резко обострилась 25 ноября. О захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира в Керченском проливе и ранении шестерых украинских военных сообщила пресс-служба ВМС Украины. В Центре общественных связей ФСБ России позднее подтвердили, что корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" задержаны, при этом применялось оружие. В ФСБ в свою очередь привели данные о трех раненых военнослужащих ВС Украины.
Русские 100% давали предупредительный огонь.
Украинцам сверху дали команду продолжать двидение в закрытую зону
Русские пальнули пару раз и остановили вторжение.
Кому что тут не понятно?
Америка кстати более оккупированная чем крым будет, там сначала около 100 миллионов местных истребили.. в отличие от Крыма, где провели референдум и отделились по всем законам демократии.