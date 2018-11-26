﻿ Совбез ООН проведет экстренное заседание по конфликту РФ и Украины, Mixnews.lv

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Совет безопасности ООН созывает экстренное совещание относительно конфликта России и Украины в Керченском проливе. Об этом сообщила в твиттере постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn — Nikki Haley (@nikkihaley) 26 ноября 2018 г.

Заседание состоится в 11 по местному времени (18 часов по Риге).

В просьбой созвать экстренное совещание обратились и представители Украины, и России.

Ситуация в Азовском море резко обострилась 25 ноября. О захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира в Керченском проливе и ранении шестерых украинских военных сообщила пресс-служба ВМС Украины. В Центре общественных связей ФСБ России позднее подтвердили, что корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" задержаны, при этом применялось оружие. В ФСБ в свою очередь привели данные о трех раненых военнослужащих ВС Украины.