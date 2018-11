﻿ Совбез ООН проведет экстренное заседание по конфликту РФ и Украины, Mixnews.lv

В мире |

Совет безопасности ООН созывает экстренное совещание относительно конфликта России и Украины в Керченском проливе. Об этом сообщила в твиттере постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn