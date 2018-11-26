﻿ ФСБ России опубликовало фотографии задержанных украинских кораблей, Mixnews.lv

ФСБ России опубликовало фотографии задержанных украинских кораблей (14)
В мире | 26 ноября 2018 года, 14:37
Крымское погрануправление ФСБ РФ предоставило в распоряжение РИА Новости фото трех украинских военных кораблей, задержанных в Черном море за незаконное пересечение госграницы РФ.
ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.
На фото, которые есть в распоряжении агентства, видны три судна, которые пришвартованы друг с другом в Керченском порту. Видимых повреждений на кораблях нет.
Фото: ФСБ РФ
Источник: РИА Новости
На Украине сейчас чрезвычайная ситуация, провокацию сделали и на попу сели.
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Трудно назвать эти консервные банки кораблями, хотя как то доплыли же до Крымского моста! Металлолом России не помешает. По укринскому флоту видно мурло нынешней Украины! Позорище!!! Народ Украины очень жаль.
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бу бу бу....ты правительство сформируй потом в мировую политику лезь... ну давай свой слоган ган вис бус лаби:) дырса бус точно обещаю
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