﻿ В Киеве сожгли машину с российскими дипномерами, Mixnews.lv

В Киеве сожгли машину с российскими дипномерами (2)

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В мире | 26 ноября 2018 года, 16:04

В Киеве неизвестные сожгли автомобиль Volkswagen Jetta с российскими дипломатическими номерами, сообщает украинское издание "Информатор".

Инцидент произошел около двух часов ночи 26 ноября в переулке Ярослава Хомова, недалеко от посольства России.

Издание пишет, что местные жители не слышали хлопков и не видели людей, которые подожгли автомобиль. Однако они сообщили, что мужчина, который ездил на нем, регулярно парковал авто в этом переулке, который находится буквально в квартале от российского посольства.

На тушение огня у спасателей ушло около 30 минут. В результате возгорания у автомобиля серьезно обгорела вся передняя часть, оба бока и разбито лобовое стекло.

"На такой шаг активисты пошли, протестуя против российской военной агрессии в Керченском проливе", - говорится в сообщении.

Накануне перед зданием дипмиссии митингующие весь вечер жгли файеры и дымовые шашки в знак протеста против действий Москвы во время инцидента в Черном море.

Источник: Polit

Фото из Flickr/Αgleni

Комментарии 2
Путинвор45 минут назад
нападение на украинские корабли является прямым нарушением международного права. Согласно части 1 статьи 2 Договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. В соответствии со статьей 4 указанного договора, споры между сторонами, связанные с толкованием и применением данного договора, разрешаются путем консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами по выбору сторон. А преамбула данного договора ясно указывает, что все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами совместно или по согласию России и Украины. Данный договор подписан Российской Федерацией и действует до сих пор.
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Зелёная краска1 час назад
А краску рядом с машиной разольют?.
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