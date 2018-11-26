﻿ В Киеве сожгли машину с российскими дипномерами, Mixnews.lv

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В Киеве неизвестные сожгли автомобиль Volkswagen Jetta с российскими дипломатическими номерами, сообщает украинское издание "Информатор".

Инцидент произошел около двух часов ночи 26 ноября в переулке Ярослава Хомова, недалеко от посольства России.

Издание пишет, что местные жители не слышали хлопков и не видели людей, которые подожгли автомобиль. Однако они сообщили, что мужчина, который ездил на нем, регулярно парковал авто в этом переулке, который находится буквально в квартале от российского посольства.

На тушение огня у спасателей ушло около 30 минут. В результате возгорания у автомобиля серьезно обгорела вся передняя часть, оба бока и разбито лобовое стекло.

"На такой шаг активисты пошли, протестуя против российской военной агрессии в Керченском проливе", - говорится в сообщении.

Накануне перед зданием дипмиссии митингующие весь вечер жгли файеры и дымовые шашки в знак протеста против действий Москвы во время инцидента в Черном море.

Источник: Polit

Фото из Flickr/Αgleni