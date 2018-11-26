﻿ Порошенко ввел военное положение и мобилизовал армию Украины, Mixnews.lv

Порошенко ввел военное положение и мобилизовал армию Украины (44)

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В мире | 26 ноября 2018 года, 15:13

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении в стране военного положения, говорится на сайте главы государства.

Как отмечается, военное положение будет длиться до 25 января 2019 года, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ украинского лидера.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения на Украине", — говорится в документе.

Военное положение вступит в силу в том случае, если решение получит одобрение Верховной рады.

Кроме того, Порошенко отдал приказ о частичной мобилизации.

"Генштабу Украины: предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах", — говорится в документе.

В минувшее воскресенье пограничное управление ФСБ по Крыму сообщило о задержании трех военных кораблей Украины. Катера "Бердянск" и «Никополь», а также буксир "Яны Капу" были задержаны при попытке пересечь границу территориального моря России.

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В спецслужбе заявили, что заявки на проход кораблей поданы не были, в график прохода кораблей они включены не были. Кроме того, корабли опасно маневрировали и не подчиняли требованиям российских властей, из-за чего по кораблям был открыт огонь, заявили в ФСБ. Задержанные корабли были доставлены в порт Керчи.

В Киеве задержание украинских кораблей расценили как акт агрессии. Задержанные украинские военные находятся в Керчи, рассказала уполномоченная по правам человека Татьяна Москвалькова. Трое раненых моряков находятся в больницах.

Фото: ФСБ РФ

Источник: Газета.ru
Комментарии 44
Вопрос на засыпку1 час назад
А вы же писали что российские войска на Украине с 2014 года,почему военное положение объявлено только сейчас или ваше письмо долго шло до Украины и Порошенко только сегодня его смог перевести с латышского на украинский язык.
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Дефолт1 час назад
Ой как нужны денежки украинским властям, привлекают внимание как могут.
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Вопрос на засыпку1 час назад
Вы поедите друзей поддержать или будите с бокалом ХЕНЕСИ за компьютером писать чушь?!
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