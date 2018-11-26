﻿ Порошенко изменил решение по военному положению, Mixnews.lv

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложил парламенту страны ввести военное положение на 30 дней. Об этом сообщает Reuters.

«Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал сегодня ввести военное положение на 60 дней. Хочу объявить вам свое решение: я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней. Чтобы военное положение ни единым днем не накладывалось на начало избирательной кампании», — сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал указ о вводе военного положения в стране сроком на 60 дней с 28 ноября из-за обострения ситуации в Керченском проливе. Теперь указ должен быть одобрен в Верховной раде.

25 ноября российские пограничники со стрельбой задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за незаконное пересечение границы РФ.