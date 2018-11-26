﻿ Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса об инциденте в Азовском море, Mixnews.lv

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Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе, свидетельствуют данные голосования.

"Против утверждения повестки проголосовали семь членов, за — четверо, воздержались — четверо, повестка не принята", — сообщил представитель Китая, который председательствует в Совбебе в нобяре.

Ранее Россия запросила срочный созыв открытого заседания по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности".

Напомним, утром 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Все суда задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила созыв срочного заседания Совбеза ООН по ситуации в Азовском море.