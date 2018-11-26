﻿ Иносми:Третья мировая война начнется в азовском море, Mixnews.lv

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Западные журналисты рассказали о своем видении ситуации, сложившейся в акватории Азовского моря.

На фоне конфликта России и Украины в Азовском море западные СМИ опубликовали материалы, посвященные этой теме. Некоторые издания напрямую пишут о том, что произошедшее ставит под угрозу безопасность не только в регионе, но и на всей планете, указывая на угрозу Третьей мировой войны.

В частности, издание Expres опубликовало статью под заголовком: "Третья мировая война: Россия обвиняет Трампа и Европу после того, как корабли Путина протаранили буксирное судно".

В материале Россию напрямую называют агрессором и обвиняют в столкновениях в Азовском море. По мнению авторов, Москва заявляет о том, что Киев действует с согласия США и ЕС. Также в статье приводятся заявления главы Крыма Сергея Аксенова.

"Я уверен, что за этой провокацией стоят западные покровители киевского режима - это не просто совпадение, что европейские и американские политики так обеспокоены ситуацией в Азовском море в последние месяцы... Украина, как страна, лишенная суверенитета и находящаяся под внешним управлением, является инструментом для разжигания международной напряженности", - сказал российский политик.

О об инциденте сообщили и британские журналисты. Так, BBC в своем материале под заголовком "Напряженность российско-украинских отношений выросла после захвата судна в Керченском проливе" пишет о том, что столкновение в Азовском моне спровоцировало отношение между странами. На Украине введено военное положение, протестующие собрались возле российского посольства в Киеве, а автомобиль посольства и вовсе был подожжен.

Как сообщалось ранее, российские силовики обвиняют моряков украинских военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Кату" в нарушении госграницы, неподчинении властям и опасных маневрах.