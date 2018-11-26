﻿ Военное положение вводится в областях Украины, которым "угрожает агрессия", Mixnews.lv

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Верховная рада одобрила указ президента Петра Порошенко в введении военного положения в отдельных областях Украины, которым "угрожает агрессия", на 30 дней после инцидента в Керченском проливе.

Ранее представители парламентских фракций во время консультаций договорились, что подобное решение не отменит президентские выборы. Они пройдут 31 марта 2019 года.

До голосования в Раде глава государства обратился к нации. Во время выступления он заявил об угрозе сухопутной операции против Украины.

"У меня в руках есть документ разведки, сводка наших разведданных и тут на нескольких страницах детальное описание всех сил противника, которые находятся на расстоянии нескольких десятков километров от нашей границы, готовые в любой момент к немедленному вторжению на территорию Украины", — заявил Порошенко.

Перед этим Порошенко подписал указ о решении Совета нацбезопасности и обороны о введении военного положения в стране на 60 дней в связи с инцидентом в Черном море. Позже президент заявил, что предлагает Раде ввести военное положение на всей территории страны с 10.00 мск 28 ноября на период 30 дней вместо изначально объявленных 60, чтобы не сорвать выборы главы государства.

Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили границу. Суда не реагировали на законные требования российских пограничников, опасно маневрировали и были задержаны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства".

Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Киев нарушил международное право и пообещал, что Москва будет жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет и безопасность.

В Киеве задержание украинских кораблей расценили как акт агрессии.

Фото: Михаил Палинчак / пресс-служба президента Украины