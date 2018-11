﻿ Американский космический зонд "Инсайт" совершил посадку на Марсе, Mixnews.lv

В мире |

Посадочный модуль Mars InSight совершил успешную посадку на поверхность Марса. Трансляцию вела NASA.

LANDING ALERT! The @NASAInSight lander has begun to enter Mars’ atmosphere, going about 12,300 mph to begin the landing sequence on Mars. Tune in & watch the #MarsLanding live now: https://t.co/hV89xNXK5U pic.twitter.com/Mxfpef9gsb

Как уточняется, посадка в районе нагорья Элизий произошла в расчётное время — 14:54 (21:54 лтв).

«Инсайт» уже передал на Землю первый снимок с Марса:

Wish you were here! @NASAInSight sent home its first photo after #MarsLanding:



InSight’s view is a flat, smooth expanse called Elysium Planitia, but its workspace is below the surface, where it will study Mars’ deep interior. pic.twitter.com/3EU70jXQJw