﻿ Трамп высказался о ситуации между Россией и Украиной, Mixnews.lv

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США и их европейские партнеры не довольны обострением отношений между Россией и Украиной и предпринимают усилия по решению проблемы, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Нам не нравится то, что там происходит", - заявил он журналистам.

Выступление Трампа транслировал телеканал CNN.

По словам президента, Европе это тоже не нравится, и они работают над этим.

"Надеюсь, проблема будет улажена", - добавил Трамп.

Госсекретарь США Майк Помпео также призвал Россию и Украину проявлять сдержанность, а лидеров двух стран - принять участие в деэскалации ситуации.

"Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность и соблюдать свои международные обязательства. Мы призываем президентов Порошенко и Путина принять непосредственное участие в урегулировании этой ситуации", - говорится в заявлении Помпео, поступившем в Интерфакс.

Он уточнил, что США "осуждают агрессивную российскую акцию", предпринятую в нарушение международного права, и призывают вернуть Украине ее суда и членов экипажей.

В минувшее воскресенье три судна ВМС Украины попытались незаконно войти в территориальные воды России. Сотрудники ФСБ России задержали проход украинских судов и захватили их экипажи.

На следующий день президент Украины Петр Порошенко предложил ввести в отдельных регионах страны военное положение сроком в 30 дней. Верховная рада поддержала предложение.

Фото: flickr.com/photos/65478866@N04