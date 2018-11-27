﻿ В России показали допрос задержанных украинских моряков, Mixnews.lv

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ФСБ России показала видео допроса украинских военных моряков, задержанных накануне в Керченском проливе.

Один из задержанных — оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч, член судна «Никополь».

«23 ноября получил задачу следовать маршрутом Одесса — Мариуполь через Керченскую протоку. По пути следования мы зашли в территориальные воды РФ, где нас предупреждала береговая охрана РФ, что мы нарушаем законодательство РФ, неоднократно говорили, чтобы мы покинули территориальные воды РФ», — заявил он во время допроса.

Также были опрошены комендор-сигнальщик, матрос катера «Никополь» Сергей Цыбизов, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины, капитан 3-го ранга Владимир Лесовой, сообщает ТАСС.

На видео Лесовой заявил, что «осознавал, что действия кораблей ВМС Украины носят провокационный характер» и «сознательно игнорировал» запросы от российских пограничников.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля, которые, по утверждению ФСБ, незаконно пересекли границу России. В Киеве настаивают, что инцидент произошел в нейтральных водах, и требуют освобождения 24 членов экипажей.

Источник: Дождь