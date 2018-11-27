﻿ Трамп признался, что в молодости его часто сравнивали с Элвисом Пресли, Mixnews.lv

Трамп признался, что в молодости его часто сравнивали с Элвисом Пресли (2)

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В мире | 27 ноября 2018 года, 11:47

Президента США Дональда Трампа в молодости часто сравнивали с Элвисом Пресли. Об этом американский лидер рассказал на выступлении перед сторонниками на родине короля рок-н-ролла в городе Тьюпело.

"Я не должен этого говорить, меня назовут высокомерным, а я не такой. Если не принимать во внимание светлые волосы, то, когда я был подростком, меня сравнивали с Элвисом", — приводит слова Трампа издание Huffpost.

Ранее президент США посмертно наградил Элвиса Пресли высшей наградой — президентской медалью Свободы.

Источник: L!FE

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
Коська1 час назад
По его манере разговора и ужимкам, он напоминает мне корчущую рожи обезьяну. Богатую обезьяну с вороньим гнездом на голове.
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yes56 минут назад
у лотысей даже своих елвисом прейслией нет
эта же страна кретинов
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