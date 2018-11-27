﻿ Трамп признался, что в молодости его часто сравнивали с Элвисом Пресли, Mixnews.lv

Трамп признался, что в молодости его часто сравнивали с Элвисом Пресли (2)
В мире | 27 ноября 2018 года, 11:47
Президента США Дональда Трампа в молодости часто сравнивали с Элвисом Пресли. Об этом американский лидер рассказал на выступлении перед сторонниками на родине короля рок-н-ролла в городе Тьюпело.
"Я не должен этого говорить, меня назовут высокомерным, а я не такой. Если не принимать во внимание светлые волосы, то, когда я был подростком, меня сравнивали с Элвисом", — приводит слова Трампа издание Huffpost.
Ранее президент США посмертно наградил Элвиса Пресли высшей наградой — президентской медалью Свободы.
Источник: L!FE
Фото: pixabay.com
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