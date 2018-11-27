﻿ СМИ: украинские моряки читают признания с листов, Mixnews.lv

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Центр общественных связей ФСБ РФ опубликовал видео, на котором запечатлен допрос троих украинских моряков, захваченных в плен в ходе нападения России на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. На записи видно, что мужчины читают свои показания с листа, пишет издание informator.news.

В свою очередь командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил о том, что украинские моряки, которые были захвачены в Керченском проливе, давали свои показания под давлением, пишет nv.ua.

Он отметил, что моряки сообщили неправдивые данные на видео, которое опубликовала ФСБ РФ, передает Интерфакс-Украина.

"Экипажи судов сейчас находятся в разных местах. Трое военнослужащих, один офицер и двое контрактников, которые были ранены, находятся в больнице города Керчи. Корабли находятся в пункте базирования, где дислоцируются катера ФСБ. И уже есть определенные доказательства о предоставлении неправдивой информации нашими матросами", - заявил командующий ВМС.

Воронченко сообщил, что с захваченными украинскими моряками встретились их адвокаты.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля, которые, по утверждению ФСБ, незаконно пересекли границу России. В Киеве настаивают, что инцидент произошел в нейтральных водах, и требуют освобождения 24 членов экипажей.