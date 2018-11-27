﻿ CNN: рейтинг Трампа продолжает падать, Mixnews.lv

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Лишь 38% респондентов одобряют работу действующего президента США Дональда Трампа, передает американский телеканал CNN со ссылкой на результаты опроса Gallup.

Согласно результатам последнего исследования, работу Трампа не одобряют шесть из десяти жителей США.

В последний раз рейтинг одобрения американского лидера падал ниже 40% несколько недель назад, отмечает телеканал. Последний рейтинг одобрения Трампа снизился на пять процентных пунктов по сравнению с предыдущим — с 43% до 38%. Рейтинг неодобрения вырос на семь процентных пунктов с прошлой недели — с 53% до 60%.

Опросы Gallup проводятся каждую неделю. Телеканал отмечает, что они ярко показывают колебания в одобрении Трампа, начиная с его вступления в должность президента США. Рейтинг одобрения находился между отметками в 45% и 35%.

Трамп не первый американский президент, у которого низкие рейтинги одобрения. Так, в том же году после урагана "Катрина" рейтинг одобрения президента Джорджа Буша держался на уровне 31%.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/Gage Skidmore