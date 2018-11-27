﻿ Керченский конфликт: в Крыму арестовывают украинских моряков, Mixnews.lv

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Суд в аннексированном Россией Крыму арестовал первого из украинских военнослужащих, задержанных в ходе конфликта в Керченском проливе. Их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы России.

Решением районного суда Симферополя Владимир Варимез арестован на два месяца. Всего во вторник суд планирует определит меру пресечения половине из 24 задержанных украинских военных. Еще 12 ходатайств об аресте будут рассмотрены в среду.

Украинцы были задержаны в воскресенье, 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины (два артиллерийских катера и буксир) попытались осуществить переход из порта Одессы в порт Мариуполя через Керченский пролив.

Украинская сторона считает случившееся не задержанием, а насильственным захватом. Служба безопасности Украины возбудила дело по статьям о подготовке и ведении агрессивной войны и о покушении на убийство.

Подозреваемыми по нему проходят восемь россиян, в том числе капитаны трех кораблей, участвовавших в конфликте с российской стороны.

Утром в воскресенье украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", подошедшие к Керченскому проливу со стороны Черного моря, были встречены российскими пограничными катерами.

Через несколько часов российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский буксир. В ФСБ утверждают, что украинские суда "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию" и нарушили государственную границу России. Украинская сторона заявляет, что корабли ничего не нарушали.

Украина выслала на подмогу два корабля из Бердянска по Азовскому морю, а Россия в ответ подняла в воздух ударные вертолеты Ка-52 и штурмовики Су-25. ФСБ утверждает, что после этого вышедшие из Бердянска корабли повернули назад.

Поздним вечером стало известно, что российские корабли открыли огонь по украинским и захватили их. Как заявили в ФСБ, украинские корабли продолжили движение несмотря на требование остановиться, и при этом "совершали опасное маневрирование". Захваченные суда вместе с экипажем были доставлены в Керчь.

Российская сторона утверждает, что украинцы не подавали запрос на прохождение через пролив. В Киеве говорят, что отправили несколько таких запросов, но ответа так и не получили, а инцидент с обстрелом произошел уже на обратном пути в Одессу.

Всего задержаны 24 человека. По данным российской стороны, трое из них в результате обстрела получили ранения. Власти России заявляют, что раненым оказана помощь, их жизни ничего не угрожает.

Киев требует от российских властей освободить всех задержанных военных и вернуть корабли, доставленные в порт Керчи. 26 ноября Украина в связи с конфликтом в Керченском проливе объявила в нескольких регионах страны военное положение сроком на 30 дней.

ФСБ утверждает, что среди задержанных украинцев оказались два сотрудника Службы безопансости Украины, якобы признавшиеся, что действия украинских кораблей были намеренной провокацией.

"Они [российские власти] могут сказать, что мы прилетели с неба на космическом корабле", - заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, комментируя слова о наличии на борту сотрудников СБУ.

Однако во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что на борту задержанных кораблей были двое сотрудников военной контрразведки ведомства. Их присутствие на военных кораблях в ведомстве назвали обычной практикой.

В заявлении СБУ говорится, что один из ее сотрудников получил тяжелое ранение в результате ракетного удара российского штурмовика. Российская сторона настаивает, что все три ранения, полученные украинцами, оцениваются как легкие.

Источник: Русская служба BBC