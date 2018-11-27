﻿ ЕСПЧ объявил незаконным запрет гей-парадов в России, Mixnews.lv

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал продолжающиеся отказы местных властей проводить ЛГБТ-акции и митинги нарушающими права человека на свободу собраний и на эффективное средство правовой защиты, Решение ЕСПЧ приводит РБК.

ЕСПЧ рассмотрел дело «Алексеев и другие против России». Лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев и другие истцы указали, что с 2009 по 2014 год подавали в местные органы власти запросы о проведении гей-парадов или других ЛГБТ-акций, но каждый раз получали отказ. Суды, в которые впоследствии обращались организаторы, решения местных властей поддерживали.

ЕСПЧ счел, что данное дело аналогичным тому, которое он рассматривал по иску Николая Алексеева в 2010 году — тогда ЕСПЧ признал незаконными отказы московских властей в проведении гей-парадов в 2006, 2007 и 2008 годах и присудил компенсацию Алексееву. «В данном случае мы должны повторить свое решение по этому делу», — отметили в Европейском суде.

В решении ЕСПЧ также говорится: «России необходимо будет непрерывно прилагать последовательные и долгосрочные усилия для принятия общих мер, особенно в отношении вопросов свободы собраний и дискриминации».

Источник: ПОЛИТ.РУ

Фото: flickr/Roma Yandolin