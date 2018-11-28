﻿ В Лондоне запретят рекламу фастфуда в общественном транспорте, Mixnews.lv

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С начале 2019 года в Лондоне запретят рекламировать фастфуд в общественном транспорте.

Постеры с едой и напитками, в которых высоко содержание жира, соли и сахара, исчезнут из метро, наземных электричек, автобусов и остановок.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что пытается таким образом решить проблему детского ожирения, которую он назвал "бомбой замедленного действия".

Ассоциация рекламных агентств заявила, что решение городских властей мало повлияет на более широкие общественные проблемы, которые приводят к ожирению.

Запрет вступит в действие с 25 февраля 2019 года.

Кроме автобусов, поездов метро и наземного сообщения, реклама фастфуда будет запрещена на:

-Дорогах, управляемых городской компанией Transport for London, включая дорожные развязки и автобусные остановки -В такси и арендованных автомобилях с водителем -Речном общественном транспорте -Трамваях -Подъемнике Emirates Air Line и автовокзале Victoria

После того, как планы о запрете рекламы фастфуда были впервые оглашены в мае, 82% принявших участие в онлайн-опросе поддержали идею, сообщает мэрия Лондона.

Садик Хан сказал, что нужны решительные действия по борьбе с ожирением среди детей.

"Уменьшение демонстрации рекламы вредной еды играет свою роль - не только для детей, но и для родителей, семей и опекунов, которые покупают еду и готовят детям", - сказал мэр Лондона.

План мэрии поддерживают эксперты по детскому здоровью, включая главу медицинской службы Англии, профессора Дэйм Салли Дэвис, которая назвала это важным шагом в правильном направлении.

Однако Ассоциация рекламных агентств заявила, что в результате запрета могут пострадать пассажиры.

Глава организации Стивен Вудфорд сказал, что в Великобритании уже самые строгие правила в мире в том, что касается рекламы жирной, сладкой и соленой еды, включая запрет на целевую рекламу, ориентированную на детей до 16 лет.

"В итоге Transport for London потеряет доходы от рекламы и это потенциально может повлиять на цену билетов, которую нужно платить пассажирам", - заявил он.

Раньше Садик Хан уже запретил в метро рекламу "негативного образа тела". Это произошло после сотен жалоб на рекламный постер "Ваше тело готово к пляжному сезону?" в 2016 году, на котором жители Лондона увидели пропаганду недоедания и "бодишейминг".

Источник: Русская служба BBC