﻿ Россия обнародовала документы, изъятые у украинских моряков, Mixnews.lv

В мире |

Федеральная служба безопасности России опубликовала трофейные документы, изъятые у задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

В частности, на катере "Никополь" нашли документ с задачей скрытно перейти из Одессы в Бердянск. Особую скрытность предписывалось обеспечить у Керченско-Еникальского канала.

Фото: ФСБ России

Кроме того, на том же катере обнаружили рукописный конспект установленных Россией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу.

Украинцы были задержаны в воскресенье, 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины (два артиллерийских катера и буксир) попытались осуществить переход из порта Одессы в порт Мариуполя через Керченский пролив.

Украинская сторона считает случившееся не задержанием, а насильственным захватом. Служба безопасности Украины возбудила дело по статьям о подготовке и ведении агрессивной войны и о покушении на убийство.

Подозреваемыми по нему проходят восемь россиян, в том числе капитаны трех кораблей, участвовавших в конфликте с российской стороны.

Источник: РИА Новости