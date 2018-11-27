﻿ Россия обнародовала документы, изъятые у украинских моряков, Mixnews.lv

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Россия обнародовала документы, изъятые у украинских моряков (16)

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В мире | 27 ноября 2018 года, 18:12

Федеральная служба безопасности России опубликовала трофейные документы, изъятые у задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

В частности, на катере "Никополь" нашли документ с задачей скрытно перейти из Одессы в Бердянск. Особую скрытность предписывалось обеспечить у Керченско-Еникальского канала.

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Фото: ФСБ России

Кроме того, на том же катере обнаружили рукописный конспект установленных Россией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу.

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Украинцы были задержаны в воскресенье, 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины (два артиллерийских катера и буксир) попытались осуществить переход из порта Одессы в порт Мариуполя через Керченский пролив.

Украинская сторона считает случившееся не задержанием, а насильственным захватом. Служба безопасности Украины возбудила дело по статьям о подготовке и ведении агрессивной войны и о покушении на убийство.

Подозреваемыми по нему проходят восемь россиян, в том числе капитаны трех кораблей, участвовавших в конфликте с российской стороны.

Источник: РИА Новости

Комментарии 16
Саня1 час назад
"Особую скрытность предписывалось обеспечить у Керченско-Еникальского канала."
Зачем цитировать сриановсти?
Какую скрытность??? По дну идти?
Путлеровско-геббельские бреднм
25
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Глупости1 час назад
Кроме того, на том же катере обнаружили рукописный конспект установленных Россией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу. Из этого следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения.
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Если они хотели его пройти втихаря, зачем им эти записанные правила, порядок прохождения, цель-транзит, какие флаги должны быть подняты.
Врядли можно скрытно пройти под мостом, россияне конечно же его охраняют, как они могут не обнаружить украинские корабли, тем более тихоходный и шумный буксир. Им было предписано идти в море мимо Крыма, за пределами береговых и морских районов наблюдения РФ, не возбуждая россиян, так это военные, и у них такая задача.
1
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yes48 минут назад
вусраинцы как всегда обосрались
3
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