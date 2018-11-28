﻿ Более 20 человек стали жертвами взрыва в районе химзавода в Китае, Mixnews.lv

Более 20 человек стали жертвами взрыва в районе химзавода в Китае
В мире | 28 ноября 2018 года, 08:33
Не менее 22 человек, по предварительным данным, погибли, более 20 получили ранения в результате взрыва в районе химического завода в восточной китайской провинции Хэбэй, сообщают местные СМИ со ссылками на власти.
Взрыв вблизи от предприятия прогремел в 00:41 по местному времени в городе Чжанцзякоу.
Поисково-спасательные работы на месте взрыва продолжаются. Начато расследование причин и обстоятельств произошедшего.
Источник: Интерфакс
Фото: pixabay.com