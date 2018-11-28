﻿ Более 20 человек стали жертвами взрыва в районе химзавода в Китае, Mixnews.lv

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Не менее 22 человек, по предварительным данным, погибли, более 20 получили ранения в результате взрыва в районе химического завода в восточной китайской провинции Хэбэй, сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

Взрыв вблизи от предприятия прогремел в 00:41 по местному времени в городе Чжанцзякоу.

Поисково-спасательные работы на месте взрыва продолжаются. Начато расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com