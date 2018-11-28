﻿ Экипаж рухнувшего в Индонезии Boeing до конца боролся за контроль над лайнером, Mixnews.lv

Экипаж рухнувшего в Индонезии Boeing до конца боролся за контроль над лайнером (3)

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В мире | 28 ноября 2018 года, 09:22

Согласно первым полученным данным, пилоты рухнувшего в Индонезии Boeing старались избежать падения почти с самого момента взлета.

Бортовой самописец показал «фатальную борьбу между человеком и машиной», так как нос самолета более 20 раз опасно опускался вниз на протяжении 11-минутного полета.

«Пилоты умудрялись поднимать нос снова и снова, пока, наконец, не потеряли контроль, и самолет стал падать в океан со скоростью 450 миль в час», — сообщает The New York Times.

Таким образом информация, полученная в ходе расшифровки черного ящика, подтвердила версию о том, что компьютеризированная система, установленная на самолетах Boeing 737, из-за неправильной информации, получаемой от датчиков на фюзеляже, привела к сваливанию самолета.

29 октября Boeing 737 потерпел крушение через 13 минут после взлета из аэропорта Джакарты. От удара о воду самолет развалился на части. Обломки затонули на 35-метровой глубине.

На его борту лайнера находились 189 человек, в том числе более 20 сотрудников индонезийского Минфина. Никто не выжил. Известно, что лайнер был новым, погода — летной, а за штурвалом сидели опытные пилоты.

Источник: НТВ

Фото: ainonline.com/aviation-news

Комментарии 3
ха ха ха1 час назад
Вот именно это скрывали создатели боинга.То что самолёт САМ в штопор уходит
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Крыса1 час назад
11 минут борьбы двух опытных пилотов с компьютеризированным лайнером.. говорят скоро фуры тесла поедут.. так что толи еще будит
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ха ха ха46 минут назад
Если этот укуреный наркотой запустит автопилот,то жди беды. Боинги уже валятся с неба как топоры
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