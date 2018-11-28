﻿ Американский самолет-разведчик заметили у Керченского пролива, Mixnews.lv

Американский самолет-разведчик заметили у Керченского пролива (12)
В мире | 28 ноября 2018 года, 10:04
Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крымского полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что воздушное судно приближалось к береговой линии полуострова на расстояние в 31 километр.
По данным портала PlaneRadar, ранее разведывательный полет в этом районе выполнил стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, который также провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.
Источник: Лента.ру
Кчему это.
А кто тому что нужно повторить.