﻿ Американский самолет-разведчик заметили у Керченского пролива, Mixnews.lv

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Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крымского полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что воздушное судно приближалось к береговой линии полуострова на расстояние в 31 километр.

По данным портала PlaneRadar, ранее разведывательный полет в этом районе выполнил стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, который также провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.

Источник: Лента.ру