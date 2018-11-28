﻿ Американский самолет-разведчик заметили у Керченского пролива, Mixnews.lv

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Американский самолет-разведчик заметили у Керченского пролива (12)

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В мире | 28 ноября 2018 года, 10:04

Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крымского полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что воздушное судно приближалось к береговой линии полуострова на расстояние в 31 километр.

По данным портала PlaneRadar, ранее разведывательный полет в этом районе выполнил стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, который также провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.

Источник: Лента.ру

Комментарии 12
зирга галва.1 час назад
Ешё помнят, когда пендосы над СССР летали безнаказанно.Потом, завалили их к чертям собачим, и стало всё тихо и спокойно.

Кчему это.
А кто тому что нужно повторить.
4
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31 км от береговой линии1 час назад
Наши бы уже вопили на весь белый свет и подняли бы по тревоге всю натовскую рать.
2
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LR pilsonis1 час назад
слыш, ты, безрукий и безмозглый - а самому слабо за себя и за свою землю биться?
2
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