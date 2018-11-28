﻿ Американка провела три месяца под арестом из-за сладкой ваты, Mixnews.lv

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Жительница американского штата Джорджия намерена судиться с полицией после ошибочного ареста из-за пакета со сладкой ватой, которую стражи порядка приняли за наркотик. Американка провела три месяца в тюрьме, так как экспресс-тест показал, что обнаруженное вещество якобы является метамфетамином, передает CNN.

31 декабря 2016 года помощники шерифа округа Монро остановили машину Даши Финчер и ее бойфренда за слишком темную тонировку стекол, но впоследствии выяснилось, что это не было нарушением. Попросив у водителя разрешения обыскать автомобиль, полицейские нашли в нем большой прозрачный полиэтиленовый пакет, который содержал "светло-голубое вещество сферической формы". Финчер и водитель объяснили, что в пакете сахарная вата, однако экспресс-анализ показал, что вещество якобы содержит метамфетамин.

Финчер и ее друга арестовали по обвинению в хранении и перевозке метамфетамина, хотя женщина продолжала настаивать, что речь идет всего лишь о сахарной вате. Суд назначил ей залог в один миллион долларов, но Финчер не смогла его выплатить и была помещена в тюрьму сроком на три месяца. Вещество тем временем направили на экспертизу в местное бюро расследований.

По словам потерпевшей, находясь в тюрьме, она пропустила несколько важных для нее событий, включая рождение близнецов у сына и выкидыш у дочери. Ей также отказали в медицинской помощи, за которой она обратилась из-за сломанной руки и кисты яичника.

22 марта 2017 года местное бюро расследований официально подтвердило, что сахарная вата не содержит признаков наркотиков, но Финчер вышла на свободу лишь спустя две недели - 4 апреля. При этом представители департамента полиции не принесли ей официальных извинений за незаконное заключение.

Женщина подала иск против округа Монро и трех офицеров, которых обвиняет в нарушении своих гражданских прав. Потерпевшая надеется, что начатый ею судебный процесс повлияет на многое, включая порядок проведения тестов и обучение самих офицеров.

Еще одним ответчиком по иску стала компания Sirchie Acquisition Company, производитель полевого набора для тестирования на наркотики. По данным NBC, реагент NARK II часто дает неверные результаты и принимает машинное масло за героин, шалфей за марихуану, карамель за мет, а пастилки для свежего дыхания - за крэк. Представители компании и полицейские, против которых подан иск, отказываются от комментариев.

"Эти дешевые тесты продаются по всему миру, и это не только местная проблема, - заявил адвокат Финчер Джеймс Фриман. - Такие тесты способствуют нарушению презумпцию невиновности: получив результаты окончательного теста, можно арестовать преступника, но время, которое невиновный человек провел в заключении, уже не вернуть".

Источник: NEWSru.com

Фото: Flickr/annyjung