﻿ Тысячи людей эвакуированы в Москве из торговых центров и вокзала, Mixnews.lv

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Несколько тысяч человек были эвакуированы по меньшей мере из 10 торговых центров Москвы после анонимных звонков с угрозами взрывов, сообщают СМИ со ссылкой на свои источники. Осенью прошлого года по России прокатилась волна телефонного терроризма.

Эвакуированы 10 торговых центров в разных районах Москвы, передают агентства Интерфакс и ТАСС. РИА Новости сообщает, что эвакуация из-за сообщений об угрозах взрыва проведена уже в 12 торговых центрах. Об этом агентству сказал представитель экстренных служб Москвы. Позже Интерфакс сообщил о звонках, касающихся 14 центров.

По информации РИА Новости, поступили анонимные звонки о взрывных устройствах в ТЦ "Город", "Горбушкин двор", "Вива", "Атриум", "Звездочка", "Цветной", "Электроника на Пресне", "Звезда", "Капитолий", "Гагаринский", "Мегаполис" и "Хорошо".

По данным Интерфакса, из зданий было выведено в общей сложности более 6 тысяч человек, помещения будут проверены кинологами. ТАСС пишет о "нескольких тысячах" эвакуированных. "Угрозы поступили в период с 11:30 до 13:00", - сказал собеседник Интерфакса.

Пользователи соцсетей и московские СМИ выкладывают видеозаписи с мест эвакуации.

Всего из столичных торговых центров эвакуировали более четырех тысяч человек. Сейчас в ТЦ работают полицейские и кинологи, которые обследуют территорию магазинов. pic.twitter.com/WRwk8y1TKa — Телеканал 360° (@360tv) 28 ноября 2018 г.

В Москве пять ТЦ эвакуируют после поступления анонимных звонков с угрозой минирования - Цветной, Атриум, Мегаполис, Капитолий и Горбушкин двор pic.twitter.com/mIfnnUNN8w — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 28 ноября 2018 г.

С сентября по декабрь прошлого года по России прокатилась волна ложных сообщений о минировании зданий. Атаке телефонных хулиганов тогда подверглись более 3,5 тысяч объектов по всей стране, были эвакуированы более 2,5 млн человек, писал ранее ТАСС.

Источник: Русская служба BBC

Фото из Twitter