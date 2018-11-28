﻿ Forbes назвал самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей, Mixnews.lv

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Американский журнал Forbes опубликовал традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей младше 30 лет.

На первом месте оказалась 21-летняя Кайли Дженнер, участница реалити-шоу и младшая сестра Ким Кардашьян. Ее заработок благодаря выпуску собственной линии косметики Kylie Cosmetics составил 166,5 миллиона долларов.

За ней следует 27-летний британский поп-музыкант Эд Ширан, заработавший 110 миллионов долларов.

В тройке рейтинга оказался также 26-летний бразильский футболист Неймар. Его состояние выросло на 90 миллионов долларов.

В первой десятке — певица Тейлор Свифт, музыканты The Weeknd и Дрю Таггарт, баскетболист Джеймс Харден, боксер Сауль Альварес, футболист Дерек Карр и гольфист Джордан Спит.

Источник: ПОЛИТ.РУ