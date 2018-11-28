﻿ Скандальный ученый защитил эксперимент с геномом детей, Mixnews.lv

Скандальный ученый защитил эксперимент с геномом детей (1)
Хэ Цзянькуй получил скандальную славу после того, как заявил, что ему удалось отредактировать геном младенцев и добиться рождения первых в мире генетически модифицированных детей.
Теперь ученый выступает в защиту своего исследования.
Выступая на саммите по генетике в Гонконге, Хэ Цзянькуй сказал, что гордится своей работой. По его словам, сейчас существует вероятность сохранения еще одной беременности с генетически модифицированным эмбрионом.
Заявления китайского ученого о его достижениях не имеют независимых подтверждений. Но многие ученые осудили Хэ Цзянькуя, кто-то даже назвал идею чудовищной.
Во многих странах мира такие исследования запрещены.
В Южном университете науки и технологии в Шэньчжэне сообщили, что не знали об опытах своего сотрудника, и сейчас намерены начать расследование.
Ранее на этой неделе профессор Цзянькуй заявил, что изменил ДНК эмбрионов (девочек-близнецов), чтобы они не заразились ВИЧ.
Он утверждает, что ему удалось уничтожить ген CCR5 и там самым сделать иммунитет девочек устойчивым к ВИЧ.
Сотни китайских ученых подписали открытое письмо в соцсетях, в котором осудили подобные эксперименты.
"Если это правда, то она чудовищна. Сам процесс изменения гена пока является экспериментальным, он по-прежнему связан с незапланированными мутациями, способными рано или поздно вызвать генетические проблемы, включая развитие рака", - сказал в интервью Би-би-си профессор Джулиан Савулеску, эксперт по этике из Оксфордского университета.
Выступая на саммите по редактированию генома человека в Университете Гонконга, профессор Цзянькуй рассказал, что девочки-близнецы, известные как "Лулу" и "Нана", родились нормальными и здоровыми. Ученый уточнил, что он и его коллеги планируют наблюдать за близнецами в течение следующих 18 лет
Хэ Цзянькуй рассказал, что на участие в эксперименте по модификации генома эмбрионов подписались 8 пар, состоящих из ВИЧ-положительных отцов и ВИЧ-отрицательных матерей, одна пара позже выбыла.
Он добавил, что первоначально финансировал эксперимент сам.
Технология генетического редактирования CRISPR была открыта в 2012 году. Ее суть - в использовании "молекулярных ножниц" для изменения нити ДНК, из которой ненужные участки либо удаляются, либо заменяются другими. Именно эту технологию использовал китайский ученый.
Редактирование генов теоретически может помочь избежать наследственных заболеваний с помощью удаления или изменения генов в ДНК эмбрионов.
Противники подобных экспериментов считают, что изменение генома может нанести вред следующим поколениям.
Во многих странах, включая Великобританию, генетические манипуляции с эмбрионами законодательно запрещены.
Источник: Русская служба BBC
Любому более-менее грамотному и ителлектуальному человеку хорощо известны уже опубликованные и рассекреченные факты над людьми во вполне себе демократических некоторых странах - человеческие эксперементы которые проводились в прошлом, которые отрицалиь, но за которые по судебным решениям были выплачены деньги жертвам, которые даже и не подозревали, что с ними обращались как с морскими свинками и экспериментировали над ними.
Есть все основания считать, что человеческие экперименты над ничего не подозревающими людьми продолжаются и сегодня - по крайней мере китаец не держал свои эксперименты в тайне.
Уже никому не нужно доказывать, что миллиарды человек - в том числе и мы - употребляем в пищу генетически модифицированные продукты.
Надо быть очень наивным, чтобы думать что это не влияет на изменение человеческого генома - но этим мало кто возмущается.
Более того производство генетически модифицированной продукции это даже не много-миллиардный, а триллионный бизнес.
Мы вступили в дегманизированную эпоху - вот уже есть в печати сообщения о том, что несколько огромных корпораций начали требовать, чтоб их работники вживляли в свои тела микро-чипы - так их легче контролировать.
Не нужно быть провидцем, чтобы видеть что все эти прибыльные но анти-человеческие эксперименты закончатся катастрофой.
Можно только гадать когда это произойдёт....