﻿ Моряки с задержанных украинских кораблей арестованы в Крыму, Mixnews.lv

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Киевский районный суд Симферополя арестовал еще девять украинских военнослужащих, задержанных при нарушении российской госграницы, сообщил РИА Новости представитель суда.

Это сотрудник СБУ Андрей Драч, командир бронекатера "Никополь" Богдан Небылица, командир буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, Владимир Лисовый, Вячеслав Зинченко, Юрий Безъязычный, Денис Гриценко, Андрей Шевченко и Евгений Семидоцкий.

"Мера пресечения — заключение под стражу до 25 января 2019 года", — сказал представитель суда.

Таким образом, рассмотрение вопроса о мере пресечения для задержанных моряков завершилось.

Ранее симферопольский суд арестовал 12 украинских моряков, в том числе командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, а керченский — троих получивших ранения при задержании, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку.