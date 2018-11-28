﻿ Моряки с задержанных украинских кораблей арестованы в Крыму, Mixnews.lv

Моряки с задержанных украинских кораблей арестованы в Крыму (9)

фото

В мире | 28 ноября 2018 года, 18:22

Киевский районный суд Симферополя арестовал еще девять украинских военнослужащих, задержанных при нарушении российской госграницы, сообщил РИА Новости представитель суда.

Это сотрудник СБУ Андрей Драч, командир бронекатера "Никополь" Богдан Небылица, командир буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, Владимир Лисовый, Вячеслав Зинченко, Юрий Безъязычный, Денис Гриценко, Андрей Шевченко и Евгений Семидоцкий.

"Мера пресечения — заключение под стражу до 25 января 2019 года", — сказал представитель суда.

Таким образом, рассмотрение вопроса о мере пресечения для задержанных моряков завершилось.

Ранее симферопольский суд арестовал 12 украинских моряков, в том числе командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, а керченский — троих получивших ранения при задержании, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку.

Источник: РИА Новости
Комментарии 9
Ахмед27 минут назад
Маленький, пердючий и сомнительно безобидный буксиришка героически сам лез на звиздюлину.И таки получил ее.Награда нашла героя.Правда он хотел большего- чтоб его потопили, и тогда бы защитники майданутых еще бы больше говна на вентилятор руссофобии бросили
2
Ответить
Хе-хе56 минут назад
"Весь интернет очевидец того, с какой необъяснимой яростью, с каким психозом российский 56-ти метровый огромный боевой корабль атаковал маленького пердючего, безобидного, увешенного шинами, буксиришку. Полагаю, что все дело в названии этого буксира. Буксир называется "Яны Капу", что в переводе с крымскотоатарского языка означает "новые ворота". А всем известно, как ведут себя бараны при виде новых ворот. И военно-морские бараны не исключение", - сказал Невзоров
8
Ответить
Саня35 минут назад
"В Крыму пленных украинских моряков массово поддерживают местные жители. За ночь собрали "пацанам на сигареты" больше 140 000 гривен. Но виртуальные гривны еще надо превратить в реальные сигареты, а также хлеб, колбасу и печенье, потому что, как выяснилось, в окр*вском плену украинцев кормят раз в сутки. Покупать все это и стоять в очереди с передачами уже готов один замечательный человек, а теперь, внимание, вопрос: как передать ему деньги ",
2
Ответить