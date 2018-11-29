﻿ США открестились от размещения ядерных ракет в Европе, Mixnews.lv

США открестились от размещения ядерных ракет в Европе (5)
В мире | 29 ноября 2018 года, 07:38
США не собираются размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования.
Об этом официальный представитель Совета национальной безопасности Гарретт Маркис сообщил в своем Twitter.
«У США нет планов по размещению ядерных ракет наземного базирования в Европе. Еще одна дезинформация от России по поводу Договора РСМД»,— написал он.
The U.S. has no plans to deploy land-based nuclear missiles in Europe. Just more Russian disinformation about the INF Treaty… https://t.co/fcweFqmggR— Garrett Marquis (@GMarquis45) 28 ноября 2018 г.
Ранее сообщалось, что США консультируются с союзниками по НАТО о выходе из ДРСМД.
Источник: Газета.ру
Фото: Flickr/Alex
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