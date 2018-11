﻿ США открестились от размещения ядерных ракет в Европе, Mixnews.lv

В мире |

США не собираются размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования.

Об этом официальный представитель Совета национальной безопасности Гарретт Маркис сообщил в своем Twitter.

«У США нет планов по размещению ядерных ракет наземного базирования в Европе. Еще одна дезинформация от России по поводу Договора РСМД»,— написал он.

The U.S. has no plans to deploy land-based nuclear missiles in Europe. Just more Russian disinformation about the INF Treaty… https://t.co/fcweFqmggR