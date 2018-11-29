﻿ США открестились от размещения ядерных ракет в Европе, Mixnews.lv

США открестились от размещения ядерных ракет в Европе (5)

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В мире | 29 ноября 2018 года, 07:38

США не собираются размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования.

Об этом официальный представитель Совета национальной безопасности Гарретт Маркис сообщил в своем Twitter.

«У США нет планов по размещению ядерных ракет наземного базирования в Европе. Еще одна дезинформация от России по поводу Договора РСМД»,— написал он.

Ранее сообщалось, что США консультируются с союзниками по НАТО о выходе из ДРСМД.

Источник: Газета.ру

Фото: Flickr/Alex

Комментарии 5
вова2 часа назад
Сегодня нет , завтра вдруг нарушат в гейропе права какого-нибудь гея или трансгендера и расклад может поменяться в одночасье.
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asd2 часа назад
Мамой клянусь!
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А у амеров и2 часа назад
нет "ядерных ракет наземного базирования". Есть только крылатые ракеты наземного базирования, способные нести ядерные боеголовки.

ВОЙНА — ЭТО МИР;
СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО;
НЕЗНАНИЕ — СИЛА.

© Дж. Оруэл. (1948 год)
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