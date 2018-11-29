﻿ Трамп пообещал "разобраться" с инцидентом в Керченском проливе, Mixnews.lv

Трамп пообещал "разобраться" с инцидентом в Керченском проливе (5)

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В мире | 29 ноября 2018 года, 08:14

Президент США заявил, что он «разберется» с тем, что произошло в Керченском проливе. Об этом глава государства заявил в интервью газете The New York Post.

«Мы посмотрим, мы собираемся разобраться в том, что случилось [в Керченском проливе]», — сказал Трамп.

26 ноября, через день после инцидента с участием российских и украинских военных кораблей в Керченском проливе, Трамп заявил, что это ему «не нравится». Он добавил, что призвал европейских лидеров принять участие в обсуждении ситуации.

Столкновение кораблей ВМС Украины с российскими пограничниками произошло 25 ноября. Согласно украинской версии, Киев заранее уведомил российскую сторону о переходе кораблей из Одессы в Мариуполь. В свою очередь, в ФСБ заявили, что корабли шли без разрешения на проход в Азовское море. В результате пограничные катера ФСБ не пропустили украинские корабли, обстреляли их, задержали и перевели в Керчь. Украинские экипажи арестованы на два месяца, корабли ВМС Украины находятся в порту Керчи. Киев назвал произошедшее актом агрессии и ввел военное положение в пограничных с Россией и Приднестровьем областях.

Источник: РБК

Фото: Flickr/majalah forbes

Комментарии 5
Ты уж разберись2 часа назад
Вы же в ответе за тех, кого прикупили.
Только, нужны ли России ваши разборки? Ведь результат разборок уже известен заранее.
4
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ВВП1 час назад
Что? Ты,недоумок старый,со своей бабой разобраться не можешь! Кто тебе,пирдун,даст разбираться в нашей стране?-спросить можешь,у своих бандеровских шавок,только и всего.
2
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С.с21 минуту назад
Блонд опять чешит
1
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