﻿ Выборы президента Грузии впервые выиграла женщина, Mixnews.lv

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По итогам подсчета 99,7% бюллетеней, поданных во втором туре президентских выборов в Грузии, независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 59,56% голосов, сообщает центральная избирательная комиссия. Ее соперник Григол Вашадзе, представляющий оппозиционное движение "Сила в единстве", набирает 40,46%.

Для победы во втором туре одному из кандидатов требуется набрать большинство голосов.

Родившаяся во Франции бывший дипломат Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", выступает за сбалансированный подход в отношениях с Москвой и Западом. Ее соперник отстаивает более жесткий курс на сближение с Западом.

Сторонники Вашадзе жалуются на нарушения во время выборов, в том числе подкуп избирателей, и призывают к протестам.

Это последние прямые выборы президента в Грузии. После вступления в силу новой конституции президентский пост станет во многом церемониальным.

Явка во втором туре выборов составила 56,23%, сообщает сайт Georgiainform со ссылкой на пресс-службу ЦИК Грузии. Этот показатель не учитывает проголосовавших за рубежом.

Пресс-служба ЦИК Грузии заявила, что поступила 261 жалоба от представителей наблюдательных организаций. В день голосования независимые наблюдатели, включая Transparency International - Georgia, заявляли о фактах нарушения тайны голосования, возможном подкупе избирателей и попытках фальсификации выборов.

"Все вместе мы отреклись от прошлого, от того, что помешало бы прогрессу Грузии. Наш выбор - мирная и свободная Грузия. Я хочу вести диалог с теми, кто не голосовал за меня. Мы все - граждане одной маленькой страны, мы живем в одном государстве, мы должны его объединить и успокоить", - заявила Зурабишвили, комментируя первые итоги выборов.

Источник: Русская служба BBC

Фото: Flickr/arturmosoyan99