﻿ Еще пять женщин обвинили Люка Бессона в домогательствах, Mixnews.lv

Еще пять женщин обвинили Люка Бессона в домогательствах (1)
Еще пять женщин обвинили режиссера Люка Бессона в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает французское издание Mediapart.
Среди них две бывшие студентки его киношколы, бывшая ассистентка и бывшая сотрудница его продюсерской компании EuropaCorp, а также бывшая модель Карин Исламбер (имена остальных неизвестны).
Перечисленные в заявлениях женщин события относятся 1995-2016 годам. В частности, бывшая ассистентка Бессона заявила, что занималась с ним сексом по принуждению.
Ранее Mediapart сообщило про четырех женщин, обвинивших Люка Бессона в домогательствах. Двое из них — актриса Сэнд Ван Рой и бывшая директор по кастингу, чье имя не называлось, — заявили, что режиссер их изнасиловал. Остальные две женщины утверждают, что подвергались домогательствам со стороны Бессона на кастинге в его парижском офисе.
Источник: Meduza
Фото: Flickr/Sergio Castro