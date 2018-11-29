﻿ Еще пять женщин обвинили Люка Бессона в домогательствах, Mixnews.lv

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Еще пять женщин обвинили режиссера Люка Бессона в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает французское издание Mediapart.

Среди них две бывшие студентки его киношколы, бывшая ассистентка и бывшая сотрудница его продюсерской компании EuropaCorp, а также бывшая модель Карин Исламбер (имена остальных неизвестны).

Перечисленные в заявлениях женщин события относятся 1995-2016 годам. В частности, бывшая ассистентка Бессона заявила, что занималась с ним сексом по принуждению.

Ранее Mediapart сообщило про четырех женщин, обвинивших Люка Бессона в домогательствах. Двое из них — актриса Сэнд Ван Рой и бывшая директор по кастингу, чье имя не называлось, — заявили, что режиссер их изнасиловал. Остальные две женщины утверждают, что подвергались домогательствам со стороны Бессона на кастинге в его парижском офисе.

Источник: Meduza

Фото: Flickr/Sergio Castro