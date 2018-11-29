﻿ Россиянин умер после попытки суицида в тюрьме США, Mixnews.lv

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В США умер гражданин России, содержавшийся в иммиграционной тюрьме в штате Вашингтон. По данным американских властей, россиянин скончался после попытки самоубийства. До этого он объявлял голодовку и, как сообщают СМИ, жаловался на преследования со стороны скинхедов в Бурятии.

В четверг российское посольство в США сообщило, что получило информацию о смерти гражданина России М.Д. Амара в медицинском центре в городе Такома.

"В настоящее время посольство выясняет обстоятельства и причины смерти М.Д. Амара. Проживающие в России родственники о кончине росгражданина проинформированы", - говорится в заявлении посольства в "Фейсбуке".

Ранее о смерти 40-летнего гражданина России сообщила Иммиграционная служба США (ICE). Как говорилось в сообщении службы, россиянин Мергенсана Амар умер в больнице спустя 10 дней после попытки самоубийства.

Согласно сообщению, 15 ноября медицинский персонал иммиграционной тюрьмы в городе Ситак обнаружил Амара находящимся без сознания в своей камере. Мужчину доставили в больницу Св. Джозефа в Такоме, где поместили в палату интенсивной терапии и подключили к системе жизнеобеспечения.

Амар был подключен к аппарату жизнеобеспечения до 24 ноября, однако официальной датой смерти в медицинских документах указано 18 ноября, когда у него наступила смерть мозга, сказано в сообщении ICE. Предварительной причиной смерти россиянина названо аноксическое повреждение головного мозга в результате асфиксии.

Из сообщения иммиграционной службы следует, что попытке самоубийства Амара предшествовала голодовка. "Несмотря на прошлое участие в голодовке, до данного инцидента Амар оставался физически здоров и ежедневно наблюдался медицинскими специалистами", - говорится в нем.

В ICE отметили, что Амар несколько дней отказывался от пищи, но 19 сентября начал употреблять свежие фрукты и питательные коктейли, и 16 октября с него был снят статус участника голодовки.

Мергенсана Амар был заключен под стражу после того, как попытался попасть на территорию США без необходимых документов. 5 ноября 2018 года суд вынес решение о его депортации, которое должно было быть исполнено в том же месяце, говорится в сообщении ICE.

Как сообщает "Голос Америки", 10 октября интервью с Амаром вышло в сиэтлской газете Crosscut. В материале имя героя не называется, поскольку он попросил об анонимности "из опасений преследования со стороны российского правительства".

Герой рассказывает, что в декабре 2017 года он нелегально проник в США со стороны Мексики и попросил предоставить ему политическое убежище, но в итоге оказался в иммиграционной тюрьме.

В материале говорится, что голодовка, объявленная героем в знак протеста, продолжается 47 дней, что делает ее одной из самых долгих в истории иммиграционной тюрьмы Такомы.

"Меня уже обвинили в измене, это наказывается расстрелом. Я лучше умру здесь, чем вернусь в Россию", - рассказывал он газете (в России действует мораторий на смертную казнь).

Герой также говорил, что в России его преследовали и избивали скинхеды, а власти задерживали его как активиста, выступающего за независимость Бурятии.

Источник: Русская служба BBC

Фото: Flickr/ONSM