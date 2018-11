﻿ Квентин Тарантино женился на израильской певице, Mixnews.lv

В мире |

Режиссер Квентин Тарантино женился на своей подруге, израильской певице и модели Даниэлле Пик в Лос-Анджелесе, сообщает издание People.

Для церемонии пара выбрала классические наряды: 35-летняя невеста надела белое платье и тиару, а 55-летний жених — костюм-двойку и галстук.

Молодожены уже произнесли клятвы верности друг другу и позже отпразднуют свадьбу в широком кругу друзей и родных.

