﻿ Квентин Тарантино женился на израильской певице, Mixnews.lv

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Режиссер Квентин Тарантино женился на своей подруге, израильской певице и модели Даниэлле Пик в Лос-Анджелесе, сообщает издание People.

Для церемонии пара выбрала классические наряды: 35-летняя невеста надела белое платье и тиару, а 55-летний жених — костюм-двойку и галстук.

Молодожены уже произнесли клятвы верности друг другу и позже отпразднуют свадьбу в широком кругу друзей и родных.

Quentin Tarantino gets his happily ever after https://t.co/UhhICSoS5E — Metro Entertainment (@Metro_Ents) 29 ноября 2018 г.

Quentin Tarantino Marries Daniella Pick in Intimate Wedding https://t.co/85MknTkAKj pic.twitter.com/c4wvjog1aV — Naijatweet NG (@NaijatweetEnt) 29 ноября 2018 г.

Тарантино и Пик познакомились в 2009 году, в 2016 начали встречаться, а в 2017 — помолвились. Помолвочную вечеринку пара организовала в сентябре 2017 года в Нью-Йорке, и тогда вокруг Тарантино и Пик собрались все звезды фильма «Криминальное чтиво» — от Брюса Уиллиса до Умы Турман.

За несколько дней до свадьбы Тарантино завершил съемки своего нового фильма — «Однажды в Голливуде» с Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.

Источник: Газета.ру

Фото из Twitter