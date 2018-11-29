﻿ Порошенко: Путин хочет аннексировать еще часть Украины, Mixnews.lv

Порошенко: Путин хочет аннексировать еще часть Украины (29)

фото

В мире | 29 ноября 2018 года, 12:31

Президент Петр Порошенко поговорил с журналистом немецкой газеты Bild о конфликте в Азовском море. Глава государства считает, что президент России Владимир Путин хочет аннексировать еще одну часть Украины, как это было в 2014 году с Крымом.

"Наш флот придерживается международного права. У нас есть все доказательства, что российские солдаты атаковали наш флот. Мы должны были отреагировать после этого акта агрессии, и именно поэтому я ввел военное положение в некоторых регионах, потому что нам нужно защищать нашу страну. Как и в 2014 году: Путин хочет аннексировать еще одну часть Украины, он ведет себя так же, как и тогда", - сказал Порошенко.

По его мнению, у Путина есть планы по возобновлении прежней Российской империи.

"Крым, Донбасс, он хочет всю страну. Он видит себя российским императором, и его империя не может функционировать без Украины, он видит нас колонией. Он хотел этого еще в начале конфликта", - сказал президент.

Путину не нравится, что Украина хочет стать частью НАТО и ЕС, считает Порошенко. Он не исключает, что Россия может готовить наземное наступление.

"Единственный язык, который он понимает - это единство западного мира. Мы не можем принять эту агрессивную политику России. Сначала это был Крым, а затем Восточная Украина, теперь он хочет Азовское море", - сказал Порошенко.

Украинский президент считает, что западные страны должны объединиться в борьбе с российской агрессией и усилить санкции.

Источник: 24tv.ua

Комментарии 29
Garik51 минуту назад
Да, да. Путин он такой! Спит и видит себя Императором Всея-Всея. Мало ему Крыма - ВСЮ Украйну подавай! Прибалтику, Польшу...Аляску, Калифорнию. Делать Путину больше нечего, как ВАС-НИЩЕБРОДОВ по новой откармливать. Ну страдаете идиотизмом - идите себе как Сцаня с patriotами на свои Твайки - кушайте таблетки.
1
Ответить
Адельфина56 минут назад
"Крым, Донбасс, он хочет всю страну. Он видит себя российским императором, и его империя не может функционировать без Украины, он видит нас колонией. Он хотел этого еще в начале конфликта", - сказал президент......журналистам.

А надо было - психиатру.
Назначил бы лечение.
Мучают Петьку кошмары по ночам.



3
Ответить
"""1 час назад
так дай, алкаш, сделать людям доброе дело если у самого не получается
1
Ответить