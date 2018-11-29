﻿ Порошенко: Путин хочет аннексировать еще часть Украины, Mixnews.lv

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Президент Петр Порошенко поговорил с журналистом немецкой газеты Bild о конфликте в Азовском море. Глава государства считает, что президент России Владимир Путин хочет аннексировать еще одну часть Украины, как это было в 2014 году с Крымом.

"Наш флот придерживается международного права. У нас есть все доказательства, что российские солдаты атаковали наш флот. Мы должны были отреагировать после этого акта агрессии, и именно поэтому я ввел военное положение в некоторых регионах, потому что нам нужно защищать нашу страну. Как и в 2014 году: Путин хочет аннексировать еще одну часть Украины, он ведет себя так же, как и тогда", - сказал Порошенко.

По его мнению, у Путина есть планы по возобновлении прежней Российской империи.

"Крым, Донбасс, он хочет всю страну. Он видит себя российским императором, и его империя не может функционировать без Украины, он видит нас колонией. Он хотел этого еще в начале конфликта", - сказал президент.

Путину не нравится, что Украина хочет стать частью НАТО и ЕС, считает Порошенко. Он не исключает, что Россия может готовить наземное наступление.

"Единственный язык, который он понимает - это единство западного мира. Мы не можем принять эту агрессивную политику России. Сначала это был Крым, а затем Восточная Украина, теперь он хочет Азовское море", - сказал Порошенко.

Украинский президент считает, что западные страны должны объединиться в борьбе с российской агрессией и усилить санкции.

Источник: 24tv.ua