﻿ Марупский шестиклассник разбил окно кафе и украл алкоголь, Mixnews.lv

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В Марупе 13-летний школьник совершил уже второе преступление за месяц, пишет портал Skaties.lv, ссылаясь на передачу Degpunktā.

Шестиклассник камнем разбил стекло местного кафе, чтобы украсть имеющийся там алкоголь.

В первый раз, 11 ноября, он вынес несколько бутылок. Владелица кафе все еще ждет ответа правоохранительных органов об этом случае.

Ночью 26 ноября школьник посетил кафе снова, но уже в сопровождении знакомой.

Владелица кафе выражает удивление по поводу его действий и поразительного равнодушия родителей. Другие местные жители говорят, что тоже знают этого юношу, как нарушителя порядка.

Уголовная ответственность в Латвии наступает с 14 лет.

Фото: skaties.lv/degpunkta