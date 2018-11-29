﻿ Марупский шестиклассник разбил окно кафе и украл алкоголь, Mixnews.lv

Марупский шестиклассник разбил окно кафе и украл алкоголь (10)
В мире | 29 ноября 2018 года, 20:33
В Марупе 13-летний школьник совершил уже второе преступление за месяц, пишет портал Skaties.lv, ссылаясь на передачу Degpunktā.
Шестиклассник камнем разбил стекло местного кафе, чтобы украсть имеющийся там алкоголь.
В первый раз, 11 ноября, он вынес несколько бутылок. Владелица кафе все еще ждет ответа правоохранительных органов об этом случае.
Ночью 26 ноября школьник посетил кафе снова, но уже в сопровождении знакомой.
Владелица кафе выражает удивление по поводу его действий и поразительного равнодушия родителей. Другие местные жители говорят, что тоже знают этого юношу, как нарушителя порядка.
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Фото: skaties.lv/degpunkta
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