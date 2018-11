﻿ Регги включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО, Mixnews.lv

В мире |

ЮНЕСКО внесла в свой список нематериального культурного наследия музыкальное направление регги, сообщается в Twitter организации.

«Ямайскую музыку регги только что включили в список нематериального наследия. Поздравляем!» — говорится в сообщении.

BREAKING#Reggae music of #Jamaica has just been inscribed on the #IntangibleHeritage List! Congratulations!



