﻿ Регги включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО, Mixnews.lv

Регги включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО (1)
В мире | 29 ноября 2018 года, 20:40
ЮНЕСКО внесла в свой список нематериального культурного наследия музыкальное направление регги, сообщается в Twitter организации.
«Ямайскую музыку регги только что включили в список нематериального наследия. Поздравляем!» — говорится в сообщении.
BREAKING#Reggae music of #Jamaica has just been inscribed on the #IntangibleHeritage List! Congratulations!— UNESCO (@UNESCO) 29 ноября 2018 г.
https://t.co/1SDzLr4U5F #LivingHeritage pic.twitter.com/7t1jkD2Z8n
Регги — направление в музыке, которое сформировалось на Ямайке в 1960-х годах. Одним из наиболее популярных представителей этого жанра был певец и музыкант Боб Марли, занявший в 2010 году 11-е место в списке ста величайших исполнителей, по версии журнала Rolling Stone.
Источник: РБК
Фото: Flickr/Yo Amo el Reggae
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