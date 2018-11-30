﻿ Американец признался, что убил 90 человек, Mixnews.lv

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78-летний американец, отбывающий пожизненный срок, признался в убийстве 90 человек.

Ранее Сэмюэл Литтл был осужден за убийство трех женщин, однако теперь мужчина заявил, что число его жертв на самом деле приблизилось к ста.

При этом американец помнит детали своих преступлений и подробно рассказывает, кого именно и где убил. Всего, по неподтвержденным данным, его жертвами за 35 лет стали 90 человек по всей стране. 34 убийства ФБР уже смогло подтвердить, пишет Русская служба BBC.

Как правило, убийца, который занимался боксом, нокаутировал своих жертв, после чего душил их. Обычно мужчина убивал представительниц маргинальных групп — проституток и наркоманок.

В том случае, если показания Литтла подтвердятся, он станет самым кровавым массовым убийцей в американской истории.

Фото: WISE COUNTY SHERIFF'S OFFICE