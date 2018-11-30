﻿ Американец признался, что убил 90 человек, Mixnews.lv

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Американец признался, что убил 90 человек (1)

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В мире | 30 ноября 2018 года, 07:38

78-летний американец, отбывающий пожизненный срок, признался в убийстве 90 человек.

Ранее Сэмюэл Литтл был осужден за убийство трех женщин, однако теперь мужчина заявил, что число его жертв на самом деле приблизилось к ста.

При этом американец помнит детали своих преступлений и подробно рассказывает, кого именно и где убил. Всего, по неподтвержденным данным, его жертвами за 35 лет стали 90 человек по всей стране. 34 убийства ФБР уже смогло подтвердить, пишет Русская служба BBC.

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Как правило, убийца, который занимался боксом, нокаутировал своих жертв, после чего душил их. Обычно мужчина убивал представительниц маргинальных групп — проституток и наркоманок.

В том случае, если показания Литтла подтвердятся, он станет самым кровавым массовым убийцей в американской истории.

Фото: WISE COUNTY SHERIFF'S OFFICE

Комментарии 1
вова1 час назад
Вьетнам ,Ирак ,Ливия ,Афганистан...накаутировать и задушить ,иногда получается ,иногда нет.
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