﻿ СМИ: сирийские ПВО сбили израильский самолет, Mixnews.lv

СМИ: сирийские ПВО сбили израильский самолет (10)
В мире | 29 ноября 2018 года, 23:01
Силы противовоздушной обороны Сирии сбили израильский военный самолет и четыре ракеты к югу от Дамаска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, истребитель был сбит в небе над населенным пунктом аль-Кисва.
Как отмечается, ПВО Сирии уничтожили все ракеты, направленные на цели в этом районе.
Ранее СМИ сообщили, что в результате авиаударов коалиции во главе с США в Сирии пострадали мирные жители.
Источник: РИА Новости
Вот и правильно! Будут знать где летать или не летать!
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Это пиздец вам, чмошник! Там Россия! Пусть только дернутся!
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Сосия там. Придётся ихтамнетов задуплить пару сотен, как твою семью.
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