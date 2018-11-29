﻿ СМИ: сирийские ПВО сбили израильский самолет, Mixnews.lv

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Силы противовоздушной обороны Сирии сбили израильский военный самолет и четыре ракеты к югу от Дамаска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, истребитель был сбит в небе над населенным пунктом аль-Кисва.

Как отмечается, ПВО Сирии уничтожили все ракеты, направленные на цели в этом районе.

Ранее СМИ сообщили, что в результате авиаударов коалиции во главе с США в Сирии пострадали мирные жители.