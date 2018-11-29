﻿ СМИ: сирийские ПВО сбили израильский самолет, Mixnews.lv

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СМИ: сирийские ПВО сбили израильский самолет (10)

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В мире | 29 ноября 2018 года, 23:01

Силы противовоздушной обороны Сирии сбили израильский военный самолет и четыре ракеты к югу от Дамаска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, истребитель был сбит в небе над населенным пунктом аль-Кисва.

Как отмечается, ПВО Сирии уничтожили все ракеты, направленные на цели в этом районе.

Ранее СМИ сообщили, что в результате авиаударов коалиции во главе с США в Сирии пострадали мирные жители.

Источник: РИА Новости
Комментарии 10
Патриот 1 час назад
Вот и правильно! Будут знать где летать или не летать!
5
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Патриот1 час назад
Это пиздец вам, чмошник! Там Россия! Пусть только дернутся!
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Саня1 час назад
Сосия там. Придётся ихтамнетов задуплить пару сотен, как твою семью.
4
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