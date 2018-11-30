﻿ В Кремле рассказали о планах Путина вместо встречи с Трампом, Mixnews.lv

В Кремле рассказали о планах Путина вместо встречи с Трампом (12)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют об отмене встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА Новости.
«Мы сожалеем о решении американской администрации отменить планировавшуюся встречу двух президентов в Буэнос-Айросе... Это означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время», — заявил Песков.
По его словам, отведенное ранее для беседы с Трампом время будет использовано для «полезных встреч на полях саммита». И подчеркнул, что президент Путин готов к новым контактам с американским лидером.
Как сообщалось, накануне Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине. Поводом стал конфликт Росси и Украины в Керченском проливе, в результате которого российская сторона задержала три украинских корабля.
Источник: ПОЛИТ.РУ
Фото: Flickr/Donq question
Украинская провокация произошла, КАК ВСЕГДА, очень вовремя.
Официальная встреча первых лиц - шоу, завершающее работу.
Если не успели и отменили, значит работают серьёзно, а не так, как в известном прошлом - к юбилейной дате выдать "на гора", а потом полгода переделывать.
Не понимаю по поводу отмены официальной встречи ни бурной радости, ни "плача Ярославны"