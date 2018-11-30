﻿ В Кремле рассказали о планах Путина вместо встречи с Трампом, Mixnews.lv

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют об отмене встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА Новости.

«Мы сожалеем о решении американской администрации отменить планировавшуюся встречу двух президентов в Буэнос-Айросе... Это означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время», — заявил Песков.

По его словам, отведенное ранее для беседы с Трампом время будет использовано для «полезных встреч на полях саммита». И подчеркнул, что президент Путин готов к новым контактам с американским лидером.

Как сообщалось, накануне Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине. Поводом стал конфликт Росси и Украины в Керченском проливе, в результате которого российская сторона задержала три украинских корабля.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Фото: Flickr/Donq question