﻿ Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, Mixnews.lv

В мире |

Украина ограничила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, сообщается на странице украинского президента Петра Порошенко в Twitter.

Порошенко объяснил это шаг тем, что Киев хочет помешать Москве "формировать на Украине отряды частных армий".

Україна ввела обмеження щодо в'їзду громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60, щоб РФ не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних Сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році. pic.twitter.com/upJyp1JLrO — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 ноября 2018 г.

В понедельник соответствующее предложение высказала Государственная пограничная служба Украины. Запрет предлагалось ввести на время военного положения.

Также с 29 ноября границу Украины с Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам.

Накануне на Украине вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях, в том числе Луганской и Донецкой. Режим будет действовать 30 дней и предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в частности права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Военное положение ввели на фоне инцидента с нарушением украинскими кораблями государственной границы России. Пограничники задержали нарушителей, при этом им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных судов оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Позже всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов.

Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com