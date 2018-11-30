﻿ Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, Mixnews.lv

Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет (8)

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В мире | 30 ноября 2018 года, 10:24

Украина ограничила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, сообщается на странице украинского президента Петра Порошенко в Twitter.

Порошенко объяснил это шаг тем, что Киев хочет помешать Москве "формировать на Украине отряды частных армий".

В понедельник соответствующее предложение высказала Государственная пограничная служба Украины. Запрет предлагалось ввести на время военного положения.

Также с 29 ноября границу Украины с Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам.

Накануне на Украине вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях, в том числе Луганской и Донецкой. Режим будет действовать 30 дней и предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в частности права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Военное положение ввели на фоне инцидента с нарушением украинскими кораблями государственной границы России. Пограничники задержали нарушителей, при этом им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных судов оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Позже всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов.

Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Комментарии 8
Какой ты всё же умный!1 час назад
Клавиатуру латышскую поставь, идиот.
1
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андрюХА1 час назад
Так ещё в 2014-м запретили? А... там же память-минутка...
=)))))))))))))
2
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savu valstisko neatkarìbu ?!1 час назад
хорошая шутка.)))))
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