﻿ В Таиланде разгневанный слон растоптал авто с водителем, Mixnews.lv

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Дикий слон, шедший по дороге местного значения в одном из заповедников на севере Таиланда, растоптал легковой автомобиль вместе с водителем после того, как машина врезалась в его задние ноги, сообщает в пятницу интернет-версия газеты "Кхао Сот".

Инцидент произошел вечером в среду в одном из национальных парков в провинции Накхон Найок на местной дороге, на которой установлены четко различимые знаки, предупреждающие о выходе слонов на проезжую часть, сообщает издание со ссылкой на местную полицию. Водитель автомобиля, по мнению полицейских, мог не обратить внимания на предупреждающие знаки, так как появление слона перед капотом стало для него неожиданностью, и он не успел затормозить. Автомобиль врезался в задние ноги слона. Рассерженное животное растоптало переднюю часть автомобиля вместе с водителем, который погиб на месте, сообщает газета.

Издание отмечает, что слоны чаще всего передвигаются по дорогам или переходят их ночью, что создает дополнительную опасность ДТП.

В четверг таиландские СМИ сообщали о смертельном ДТП с участием слона в другом национальном парке в провинции Накхон Ратчасима, где автомобиль-пикап на большой скорости врезался в переходившее автотрассу животное. В результате сильного удара водитель пикапа погиб, а автомобиль получил серьезные повреждения. Смотрители национального парка начали поиски слона, который ушел с места происшествия. На месте аварии полицейские нашли только его следы. Смотрители считают, что слон мог получить травмы и ему может потребоваться ветеринарная помощь.

Источник: РИА Новости

Фото: flickr.com/thai album