﻿ В Польше пять человек замерзли насмерть за минувшие сутки, Mixnews.lv

В Польше пять человек замерзли насмерть за минувшие сутки (2)

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В мире | 30 ноября 2018 года, 17:48

Пять человек погибли в Польше от холода минувшей ночью, говорится в сообщении Правительственного центра безопасности (RCB).

В последнее время на территории страны наблюдаются минусовые температуры. По данным RCB, с начала холоднов в Польше от переохлаждения уже погибли 10 человек.

"Прошедшей ночью в Польше умерли от холода пять человек", — говорится в сообщении.

Истоник: РИА Новости

Фото: flickr.com/Игорь Сикорский

Комментарии 2
clax1 час назад
Даже так. Холодная зима однако и газ дорожает.
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вова7 минут назад
Украинские гастарбайтеры ? Негров и арабов ведь поляки не пускают.
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