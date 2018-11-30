﻿ В Польше пять человек замерзли насмерть за минувшие сутки, Mixnews.lv

В Польше пять человек замерзли насмерть за минувшие сутки (2)
В мире | 30 ноября 2018 года, 17:48
Пять человек погибли в Польше от холода минувшей ночью, говорится в сообщении Правительственного центра безопасности (RCB).
В последнее время на территории страны наблюдаются минусовые температуры. По данным RCB, с начала холоднов в Польше от переохлаждения уже погибли 10 человек.
"Прошедшей ночью в Польше умерли от холода пять человек", — говорится в сообщении.
Истоник: РИА Новости
Фото: flickr.com/Игорь Сикорский
Даже так. Холодная зима однако и газ дорожает.
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Украинские гастарбайтеры ? Негров и арабов ведь поляки не пускают.
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