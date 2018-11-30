﻿ В Польше пять человек замерзли насмерть за минувшие сутки, Mixnews.lv

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Пять человек погибли в Польше от холода минувшей ночью, говорится в сообщении Правительственного центра безопасности (RCB).

В последнее время на территории страны наблюдаются минусовые температуры. По данным RCB, с начала холоднов в Польше от переохлаждения уже погибли 10 человек.

"Прошедшей ночью в Польше умерли от холода пять человек", — говорится в сообщении.

Истоник: РИА Новости

Фото: flickr.com/Игорь Сикорский