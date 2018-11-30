﻿ Стремянка одержима духом человека: жители Индии поклонялись лестнице, Mixnews.lv

Стремянка одержима духом человека: жители Индии поклонялись лестнице (5)

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В мире | 30 ноября 2018 года, 19:56

Жители индийского штата Керала сняли на видео стремянку, которая сама шагает по улице, сообщает Daily Mail. Теперь лестница стала объектом поклонения: индийцы пытаются задобрить духа, который в неё вселился.

На кадрах видно, что лестница медленно, но верно шагает по улице. И, на первый взгляд, делает это абсолютно самостоятельно.

Местные жители поспешили объявить происходящее чудом и заявили, что стремянка одержима духом человека, который погиб, упав с лестницы. Впрочем, пользователи Reddit нашли куда более логичное объяснение случившемуся.

"Это явление называется пассивно-динамической ходьбой. Кто-то подтолкнул лестницу, чтобы она начала шагать по склону"

Источник: L1FE

Фото: flickr.com/Сергей Громков

Комментарии 5
Везучие1 час назад
Тут некоторых местных волнуют только задницы,кто им вставит,и кто даст. Остальное-piekritu,atbalstu,100 %...
Конечный контингент.
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Рижанин2 часа назад
Теперь лестница стала объектом поклонения: индийцы пытаются задобрить духа, который в неё вселился.
"Это явление называется пассивно-динамической ходьбой. Кто-то подтолкнул лестницу, чтобы она начала шагать по склону"
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Конечно это утверждение расистский FAKE NEWS, но само видео это прекрасный пример из классического театра марионеток.
Очень забавно.
Ток кто разбирается в кино производстве может увидеть в замедленной съёмке как незначительные тени выдают как этот трюк был выполнен :)
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Саня2 часа назад
В срашке на этом бы месте немедленно построили храм святаго хождения мученицы Стремянной.
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