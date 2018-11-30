﻿ Стремянка одержима духом человека: жители Индии поклонялись лестнице, Mixnews.lv

Стремянка одержима духом человека: жители Индии поклонялись лестнице (5)
В мире | 30 ноября 2018 года, 19:56
Жители индийского штата Керала сняли на видео стремянку, которая сама шагает по улице, сообщает Daily Mail. Теперь лестница стала объектом поклонения: индийцы пытаются задобрить духа, который в неё вселился.
На кадрах видно, что лестница медленно, но верно шагает по улице. И, на первый взгляд, делает это абсолютно самостоятельно.
Местные жители поспешили объявить происходящее чудом и заявили, что стремянка одержима духом человека, который погиб, упав с лестницы. Впрочем, пользователи Reddit нашли куда более логичное объяснение случившемуся.
"Это явление называется пассивно-динамической ходьбой. Кто-то подтолкнул лестницу, чтобы она начала шагать по склону"
Источник: L1FE
Фото: flickr.com/Сергей Громков
Конечный контингент.
"Это явление называется пассивно-динамической ходьбой. Кто-то подтолкнул лестницу, чтобы она начала шагать по склону"
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Конечно это утверждение расистский FAKE NEWS, но само видео это прекрасный пример из классического театра марионеток.
Очень забавно.
Ток кто разбирается в кино производстве может увидеть в замедленной съёмке как незначительные тени выдают как этот трюк был выполнен :)