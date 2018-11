﻿ СМИ: Трамп планировал подарить Путину пентхаус за 50 млн долларов, Mixnews.lv

В мире |

Компания президента США Дональда Трампа Trump Organization, намеревавшаяся построить в Москве небоскреб Trump Tower, планировала подарить пентхаус российскому лидеру Владимиру Путину. Переговоры об этом шли в 2016 году.

Роскошные апартаменты с обзором всей столицы оценивались в 50 миллионов долларов, на тот момент личный юридический консультант Трампа Майкл Коэн обсуждал идею подарка с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, пишет Buzzfeed со ссылкой на четыре источника, один из которых был автором этой идеи, 29 ноября.

Возведение башни задумывалось еще до президентства Трампа. Ранее сообщалось, что Коэн обращался к Пескову в январе 2016 года с просьбой помочь с проектом строительства Trump Tower.

В дальнейшем Коэн уведомил членов конгресса США, что направил такое письмо по рекомендации бизнесмена российского происхождения Феликса Сатера. Он подчеркнул, что идея строительства Trump Tower в Москве не была связана с президентской кампанией Трампа, а была лишь одним из множества проектов, которые Trump Organization разрабатывает как внутри страны, так и за рубежом.

Коэн также добавил, что не помнит, чтобы получал ответ от Пескова, а проект строительства небоскреба был свернут спустя пару недель после отправки письма.

Однако расследование связей Трампа и его команды с российскими властями во время предвыборной кампании показало, что Коэн солгал о сроках отказа от строительства "башни Трампа": планы были свернуты не в начале 2016 года, а летом, когда предвыборная кампания в США была уже в разгаре. Более того, через четыре дня после отправки письма Пескову Коэна пригласили в Москву. В этом юрист признался 29 ноября.

Свою ложь адвокат мотивировал тем, что был предан президенту и не хотел ставить его в неудобное положение, если бы показания в Конгрессе вступили в противоречие с политическими заявлениями Дональда Трампа.

Также выяснилось, что в мае 2016 года бизнесмен и уроженец СССР Феликс Сэтер, также занимавшийся проектом строительства "башни Трампа" и имевший связи в российских спецслужбах, сообщил Коэну, что Песков хотел бы пригласить его как гостя на экономический форум в Санкт-Петербурге". Там Коэна планировалось "представить Путину или Медведеву".

Сэтер пояснил Buzzfeed свои мотивы. "Моя идея заключалась в том, чтобы подарить Путину пентхаус за 50 миллионов долларов и получить еще 250 миллионов долларов за остальное жилье. Все олигархи выстроятся в очередь, чтобы жить в одном здании с Путиным", - заявил он. Сэтер подтвердил, что обсуждал этот план с Коэном.

Агентству Bloomberg Феликс Сэтер рассказал, что дарение недвижимости знаменитостям является обычной маркетинговой практикой. В частности, в 2000-х годах, когда в Черногорию приезжала с концертом Мадонна, он объявил, что подарит ей квартиру в строящемся объекте, в надежде, что удастся хорошо заработать на ее потенциальных соседях. План не сработал, но вышло много статей о проекте.

BuzzFeed прямо не сообщает, знал ли сам Трамп об идее передать Путину дорогостоящий пентхаус.

Сам американский лидер 30 ноября назвал охотой на ведьм "раскручиваемую в США историю вокруг проекта Trump Tower в России". Трамп подтвердил, что рассматривал возможность строительства здания в России, но получил "ноль гарантий" и не реализовал проект.

"Я рассматривал (возможность) строительства здания где-нибудь в России. Не вложил ни цента, получил ноль гарантий, и не реализовал проект. Это охота на ведьм!" - написал он у себя в Twitter.

....Lightly looked at doing a building somewhere in Russia. Put up zero money, zero guarantees and didn’t do the project. Witch Hunt!