﻿ ЕС одобрил выделение Украине финансовой помощи на €500 млн, Mixnews.lv

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ЕС одобрил выделение Украине финансовой помощи на €500 млн (6)

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В мире | 30 ноября 2018 года, 15:34

Еврокомиссия одобрила предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере €500 млн, передает УНН со ссылкой на пресс-релиз ЕС.

«Европейская комиссия от имени ЕС сегодня одобрила выделение Украине €500 млн в рамках программы макрофинансовой помощи стране», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЕС может выдать Украине макрофинансовую помощь объемом €1 млрд.

Газета.ру

Фото: Flickr/European External Action Service

Комментарии 6
Гардеробщик42 минуты назад
Дозы хватит ненадолго.
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Конь в пальто39 минут назад
Всё правильно, всё по плану. Парашкин исполнил приказ Пиндонстана и Гейропы по Керчи и теперь может получить получку.
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моцарт3 минуты назад
Вот времена, везде , слуги народа,кто при власти все делают бабки , не спрашивая налогоплательщика, выделяют ведь не свои и не запросто так..., а вот откатик возможно нехилый будет и это уже пойдёт в личные карманы конкретных перцев и всем хорошо, кто выделил и кто получил, но не народу.
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