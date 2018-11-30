﻿ ЕС одобрил выделение Украине финансовой помощи на €500 млн, Mixnews.lv

В мире |

Еврокомиссия одобрила предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере €500 млн, передает УНН со ссылкой на пресс-релиз ЕС.

«Европейская комиссия от имени ЕС сегодня одобрила выделение Украине €500 млн в рамках программы макрофинансовой помощи стране», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЕС может выдать Украине макрофинансовую помощь объемом €1 млрд.

Газета.ру

Фото: Flickr/European External Action Service