﻿ ЕС одобрил выделение Украине финансовой помощи на €500 млн, Mixnews.lv

ЕС одобрил выделение Украине финансовой помощи на €500 млн (6)
В мире | 30 ноября 2018 года, 15:34
Еврокомиссия одобрила предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере €500 млн, передает УНН со ссылкой на пресс-релиз ЕС.
«Европейская комиссия от имени ЕС сегодня одобрила выделение Украине €500 млн в рамках программы макрофинансовой помощи стране», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ЕС может выдать Украине макрофинансовую помощь объемом €1 млрд.
Фото: Flickr/European External Action Service
Дозы хватит ненадолго.
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Всё правильно, всё по плану. Парашкин исполнил приказ Пиндонстана и Гейропы по Керчи и теперь может получить получку.
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Вот времена, везде , слуги народа,кто при власти все делают бабки , не спрашивая налогоплательщика, выделяют ведь не свои и не запросто так..., а вот откатик возможно нехилый будет и это уже пойдёт в личные карманы конкретных перцев и всем хорошо, кто выделил и кто получил, но не народу.
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