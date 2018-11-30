﻿ Россия призывает ЕС дать оценку преследованиям в Латвии журналистов, Mixnews.lv

Россия призывает ЕС дать оценку преследованиям в Латвии журналистов (76)

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В мире | 30 ноября 2018 года, 14:47

Россия призывает ОБСЕ и Евросоюз отреагировать на уголовное преследование в Латвии русскоязычного журналиста Юрия Алексеева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Дипломат напомнила, что на прошлой неделе Полиция безопасности задержала главного редактора интернет-портала и одного из лидеров общественной организации «Конгресс неграждан» Юрия Алексеева.

«По информации адвоката, латвийские правоохранители производили задержание крайне грубо, с применением насилия, позже на Алексеева оказывалось психологическое давление. Журналист уже подвергался уголовному преследованию в декабре 2017 года. Тогда, по его словам, во время обысков ему были подброшены патроны от пистолета, по сути, это настоящие открытые репрессии в отношении неудобного для официальной Риги журналиста-оппозиционера, попытка заставить его замолчать», — указала она.

Захарова уверена, что такие действия не должны оставаться без ответа, и призвала профильные международные структуры, международные правозащитные организации дать оценку.

«Ждем оценок ОБСЕ, хотелось бы получить комментарий из Брюсселя на предмет того, каким образом подобные действия страны-члена ЕС, ущемляющие свободу слова, нарушающие международное право, согласуются с общеевропейскими демократическими ценностями», -подчеркнула Захарова.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Полиция безопасности сообщила, что местные русскоязычные журналисты Юрий Алексеев и Дмитрий Сумароков, а также еще одно неназванное лицо подозреваются в помощи иностранному государству в его деятельности против Латвии

Комментарии 76
Патриот1 час назад
В Латвии давно полный беспредел! Фашисты и нацисты боятся наказания которое рано или поздно им вынесет приговор! Вот и заметают следы, травят журналистов которые открывают глаза обыдлевшему народу! Латыши скоро ответят за всё что сделали с латвийским народом! Просто фашисты, других слов нет!
6
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....1 час назад
Лаптия твоя цивилизованная? Не смеши, Холидей...
4
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если бы только руссоязычных1 час назад
забыли или просто не обратили внимание на высказывание премьер-министра в адрес портала DB.lv весной или начале лета? Тогда появилась статья о министре финансов, а Козловскис пообещал подать жалобу в полицию безопасности.
Так что дело не в языке, а в неугодности властям.
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