﻿ "Желтые жилеты" преследуют: в сети высмеяли конфуз с Макроном в Аргентине, Mixnews.lv

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Дипломатическая неловкость при встрече президента Франции Эммануэля Макрона, прилетевшего в Аргентину на саммит G20, стала поводом для шуток пользователей социальных сетей.

Президент Франции и его супруга Брижит прибыли в Аргентину в среду вечером. Предполагалось, что их должна была встретить вице-президент Аргентины Габриэла Микетти. Однако из-за недоразумения, произошедшего между протоколом Макрона и Микетти, французского лидера официальные лица у трапа не встретили.

Макрон, покинув самолет и не увидев высокопоставленных встречающих, пожал руку сотруднику аэропорта в желтом жилете, а затем под вспышки фотокамер прошел к автомобилю.

Как потом объяснила Микетти, причиной такого конфуза стала несвоевременная отмашка от протокола Макрона — его люди слишком поздно сказали аргентинцам, что пора встречать президента.

Пользователи сети микроблогов Twitter оглядывающегося в поисках встречающих Макрона сравнивают с Джоном Траволтой из фильма "Криминальное чтиво".

"Макрон в Аргентине как на курорте… Выходит из самолета спокойный, благодушный, а там… ШОК. Среди встречающих — "желтый жилет", — пишет Rustydufort.

В аккаунте RevPermanente конфуз называют "унижением" и даже пишут о том, что вице-президент Аргентины "должна извиниться". Правда, авторы сопровождают запись хэштегом движения "желтых жилетов" и другим, призывающим к отставке Макрона — #MacronDemission.

"Аргентинцы отправили "желтый жилет" встречать Макрона у выхода из самолета. Это шутка?" — пишет пользователь Kloupinait, сопровождая запись несколькими смеющимися до слез смайликами.

Пользователь Sac_diego разместил в своем аккаунте две фотографии, посвященные инциденту. На одной из них запечатлены охваченные дымом Елисейские поля, заполненные людьми в желтых жилетах, а на второй — встреча Макрона и сотрудника аргентинского аэропорта в таком же жилете.

"Макрон прибыл в Буэнос-Айрес, чтобы принять участие в G20. В дверях самолета он увидел кого-то/человека в желтом жилете, и его чуть не хватил удар", — подписал он фотографии.

Автор аккаунта marrkian назвал случившееся с Макроном "чистой поэзией". "Макрон спускается с самолета в Аргентине (где правит неолиберальное право, это международная каста, к которой относятся как он, так и Макри), и первое, что он видит, — это рабочий в желтом жилете", — заметил он.

Пользователь noeud отмечает, что у французского лидера "плохая карма": "Макрон отправился в Аргентину, чтобы сбежать от "желтых жилетов", но первым повстречавшимся человеком стал "желтый жилет". Ему вторит человек, скрывающийся за ником Patrick_le_fur, заявивший, что "протест будет преследовать (Макрона) до края света". "Движение ("желтых жилетов") становится международным", — написано в аккаунте EastForce.

"Желтые жилеты" жалуются на то, что не могут залить полный бак бензина, а полететь на самолете, чтобы взволновать президента Макрона в Аргентине, значит, они могут", — отмечает Elyseeintox.

Напомним, волна протестов захлестнула Францию в середине ноября. Изначально поводом для недовольства народа стало запланированное властями повышение цен на бензин и дизельное топливо с 1 января 2019 года: потому люди и облачились в желтые жилеты, обязательный атрибут каждого французского автомобилиста.

На фоне продолжающихся манифестаций, которые то и дело заканчиваются погромами и беспорядками, Макрон заявил, что власти понимают обеспокоенность народа, но не будут менять курс.

Согласно данным опроса аналитического центра Odoxa, 84% опрошенных считают оправданным движение "желтых жилетов": 53% — абсолютно оправданным, 31% — скорее оправданным. 12% убеждены, что протестные акции этого движения не оправданы, 4% — совсем не оправданы.

Фото: скриншот

Источник: РИА Новости