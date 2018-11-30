﻿ "Бункер на колесах": аргентинские СМИ оценили лимузин Путина, Mixnews.lv

"Бункер на колесах": аргентинские СМИ оценили лимузин Путина (20)

фото

В мире | 30 ноября 2018 года, 17:14

Аргентинские СМИ обсуждают четырехколесных "зверей" — лимузины президентов России и США, которые прилетели вместе со своими владельцами в Буэнос-Айрес на саммит G20.

Обе машины местные СМИ называют "Bestia", что в переводе с испанского означает "зверь".

Лимузин Путина телеканал TN посчитал "настоящим бункером на колесах" — он выдерживает пули большого калибра и даже воздействие взрывчатки, все детали машины совершенно секретны. В Аргентину Путин привез автомобиль Aurus.

В качестве отличительных характеристик бронированной машины Трампа издание Clarin отмечает ее вес в 7 тонн и способность выдерживать химические и биологические атаки.

Источник: РИА Новости
Комментарии 20
Саня2 часа назад
Говновоз.
5
Ответить
Саня1 час назад
Кто о чём, а пидорас про "въехать в зад".
А если Трамп не даст, то хуйло его боНбой ядрёной!
4
Ответить
Адельфина1 час назад
А НЕ про мужиков писать НЕ можешь?
Слышь, ну надоел реально!
Напиши вот про оленей, виноград, космос, улиток.....мало ли тем других ?

Ответить