﻿ Трамп заявил о желании встретиться с Путиным, Mixnews.lv

Трамп заявил о желании встретиться с Путиным (10)
В мире | 30 ноября 2018 года, 20:41
Президент США Дональд Трамп рассказал, что все еще хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости». Американский лидер подчеркнул, что действия России в Керченском проливе стали единственной причиной отмены встречи.
Он уточнил, что рассчитывает, что Россия и Украина скоро урегулируют ситуацию с задержанием украинских моряков.
«Нам не нравится, что произошло. Мы этому не рады, никто этому не рад», — добавил он.
Ранее страны G7 в совместном заявлении по событиям в Керченском проливе призвали Россию и Украину к прекращению эскалации.
Источник: РИА Новости
Как же его залупью морду перекосило от уколов красоты. Ну и да ладно, мне с ней воду не пить.
Тоже мне великий НЕХОЧУХА. Сильно настроение меняется,как у конечного торчка.А со своими подчиненными и конгрессом не договорится никогда,впрочем как и с собственной головой.