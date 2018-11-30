﻿ Трамп заявил о желании встретиться с Путиным, Mixnews.lv

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Трамп заявил о желании встретиться с Путиным (10)

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В мире | 30 ноября 2018 года, 20:41

Президент США Дональд Трамп рассказал, что все еще хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости». Американский лидер подчеркнул, что действия России в Керченском проливе стали единственной причиной отмены встречи.

Он уточнил, что рассчитывает, что Россия и Украина скоро урегулируют ситуацию с задержанием украинских моряков.

«Нам не нравится, что произошло. Мы этому не рады, никто этому не рад», — добавил он.

Ранее страны G7 в совместном заявлении по событиям в Керченском проливе призвали Россию и Украину к прекращению эскалации.

Источник: РИА Новости
Комментарии 10
Болт1 час назад
Понты-понтами, а перед сильной РОССИИ америки придётся идти на поклон. МОГУЧАЯ РОССИЯ- народ, вера, ресурсы или голый Дональд со своим зелёным доллром???
5
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Саня2 часа назад
Дональд смотрит на уебана и ржёт.

Как же его залупью морду перекосило от уколов красоты. Ну и да ладно, мне с ней воду не пить.
16
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Во как2 часа назад
Да у него 7 пятниц на неделе.То хочу,то не хочу.
Тоже мне великий НЕХОЧУХА. Сильно настроение меняется,как у конечного торчка.А со своими подчиненными и конгрессом не договорится никогда,впрочем как и с собственной головой.
3
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