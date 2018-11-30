﻿ Трамп заявил о желании встретиться с Путиным, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп рассказал, что все еще хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости». Американский лидер подчеркнул, что действия России в Керченском проливе стали единственной причиной отмены встречи.

Он уточнил, что рассчитывает, что Россия и Украина скоро урегулируют ситуацию с задержанием украинских моряков.

«Нам не нравится, что произошло. Мы этому не рады, никто этому не рад», — добавил он.

Ранее страны G7 в совместном заявлении по событиям в Керченском проливе призвали Россию и Украину к прекращению эскалации.