﻿ Дай пять! Видео приветствия Путина и саудовского принца попало в топ мировых СМИ, Mixnews.lv

В мире |

Президент России Владимир Путин и принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман поздоровались необычным способом на саммите G20, сообщает Daily Mail.

На видео приветствия видно, как Путин размахнулся и подал бин Салману руку, а принц схватил ладонь Путина и похлопал по ней несколько раз.

Жаркое приветствие двух лидеров попало в топ новостей мировых агентств.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин не поздоровался с лидером США Дональдом Трампом на открытии саммита G20.

Уточняется, что Трамп прошел мимо Путина, а Путин поприветствовал принца Мухаммеда бен Салмана.

Putin and Mohammad bin Salman embrace and laugh at G20 summit pic.twitter.com/jHHxQQFAh4 — The Independent (@Independent) November 30, 2018

Putin and Saudi crown prince share a joke at #G20 pic.twitter.com/ZKPQBTAuk1 — Reuters Top News (@Reuters) November 30, 2018

Autocrats of the world, unite! https://t.co/feAxaO2aS8 — Michael McFaul (@McFaul) November 30, 2018

WATCH Putin, Saudi crown prince steal the show at #G20 summit in Argentina https://t.co/KDFxPsMLUc pic.twitter.com/fLvu7lVtsR — Sputnik (@SputnikInt) November 30, 2018

Putin high-fives MBS at G20, but did he shake Trump's hand?https://t.co/ibxaEZKMeX pic.twitter.com/qkh6PXFNyD — RT (@RT_com) November 30, 2018

Russian President Vladimir Putin and other world leaders welcomed Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman at the G20 summit despite global outrage over the murder of journalist Jamal Khashoggihttps://t.co/zimj734eZ3 pic.twitter.com/G4bkFI8VmX — AFP news agency (@AFP) November 30, 2018

High five between Russia's President Putin and Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman at the G20https://t.co/q0Z9qmye51 pic.twitter.com/uVC4pfggwu — BBC News (World) (@BBCWorld) November 30, 2018

#Russia's state TV reports that Putin greeted Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, but chose not to say hello to Trump, who was standing nearby. ©️ pic.twitter.com/BWUAdooXZg — Julia Davis (@JuliaDavisNews) November 30, 2018

Putin and Saudi crown prince MBS share smiles and a high five at the #G20Argentina Summit. Latest updates: https://t.co/lx2xK3tiSn pic.twitter.com/H0TmDA5edB — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 30, 2018

Putin and Mohammed bin Salman shared a high five as leaders gathered for a meeting at the G20 https://t.co/FzdYmFp855 pic.twitter.com/TQQ89yUBBs — Daily Mail Online (@MailOnline) November 30, 2018

Vladimir Putin and the Saudi Crown Prince shared an enthusiastic handshake as they sat down for a meeting at the G20 in Argentina.



For more, head here: https://t.co/Q9yahEuyXz pic.twitter.com/sijJ7stDhT — Sky News (@SkyNews) November 30, 2018

More images of Saudi crown prince and Russian president Putin during the #G20 summit (via AFP, Getty) pic.twitter.com/TEZzd17U66 — Ahmed Al Omran (@ahmed) November 30, 2018

Russian President Vladimir Putin and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman at #G20Summit pic.twitter.com/tEObIIlGhe — Breaking911 (@breaking9111) November 30, 2018

Russia's President Vladimir Putin, left, and Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman wait for other leaders to arrive for the G20 family photo today at the Costa Salguero Center in Buenos Aires, Argentina. | Photo Ricardo Mazalan pic.twitter.com/1rMtyfpiDj — AP Images (@AP_Images) November 30, 2018

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and Russian President Vladimir Putin greeted each other very warmly at the G20 pic.twitter.com/e6SvU2IlAQ — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 30, 2018

Putin and MBS: Just two authoritarians gleefully bonding over their shared passion for killing journalists.pic.twitter.com/lwc9ZdkPTj — Adam Best (@adamcbest) November 30, 2018